Министра обороны Грузии встретился с генералом Мэттисом в Пентагоне

Министр обороны Грузии Леван Изория находится в Соединенных Штатах с официальным визитом. Первая его встреча состоялась в Пентагоне с главой оборонного ведомства Джеймсом Мэттисом.

Согласно пресс-службе грузинского министра, стороны обсудили дальнейшее развитие сотрудничества в сфере обороны и вопросы региональной безопасности.

Генерал Мэттис дал положительную оценку стремлению Грузии усилить и модернизировать свои военные возможности, а также тому, что страна выделила на нужды обороны 2,2% от ВВП. Глава Пентагона также поблагодарил Грузию за готовность оставаться с американскими силами в Афганистане до конца миссии.

«Заявление вашего премьер-министра о том, что страна останется в Афганистане до тех пор, пока последний американский солдат не покинет эту территорию, является сильным и очень ценным сигналом дружбы и стратегического партнерства наших стран», – заявил глава оборонного ведомства США.

Джеймс Мэттис также отметил, что Грузия и её 871 военнослужащий, входящие в состав сил международной коалиции в Афганистане, «является примером для подражания». Он пояснил, что Грузия является крупнейшим контрибутором не только среди стран, не являющихся членами НАТО, но и по количеству военнослужащих, входящих в состав миссии в Афганистане, в пересчете на душу населения.

Как сообщает грузинское министерство обороны, Мэттис также повторил заявление, сделанное летом в Тбилиси вице-президентом США Майком Пенсом, что США стоит плечом к плечу с Грузией «ради вашей свободы и ради наших общих ценностей»

«Эту данность подкрепляют общие ценности наших стран – суверенитет, территориальная целостность и уважение международного порядка, основанного на правилах», – заявил глава оборонного ведомства США.

Новый этап сотрудничества

В свою очередь, Леван Изория поблагодарил Джеймса Мэттиса за поддержку, и заявил о готовности Грузии «всегда бороться плечом к плечу с США и содействовать безопасности и стабильности во всем мире».

Изория также высказал благодарность США за готовность США содействовать реализации «Программы оборонной готовности», которая начнется весной 2018-ого года, и подразумевает участие американских инструкторов в трехлетней программе повышении профессионализма и обороноспособности девяти грузинских батальонов.

«Речь идет о сумме в 100 миллионов долларов. Они будут использованы в основном на учения и оснащение наших вооруженных сил. И с этой точки зрения важна программа оборонной готовности, которую мы начинаем в следующем году. Планируется в следующие три года подготовить 9 батальонов. Если раньше наше вооруженные силы проходили учения по подготовке к участию в международных миссиях, то в рамках этой программы нашей задачей будет усиление возможностей территориальной обороны», – сказал грузинский министр.

В Вашингтоне Леван Изория также встретился с сенатором Линдси Грэмом, который, как сообщил грузинский министр СМИ, до конца года намерен посетить Грузию.

16 ноября запланирована встреча Изории с советником президента США по вопросам национальной безопасности Гербертом Рэймондом Макмастером.

Мнение экспертов

Согласно руководителю Центра изучения вопросов безопасности и международных отношений Нике Читадзе, поддержка Соединенных Штатов имела ключевое значение для формирования и сохранения грузинской государственности. Эксперт отметил в интервью Русской службе «Голоса Америки», что вооруженные силы являются неотъемлемым атрибутом государственности, и что их модернизация и усовершенствование будет способствовать большей стабильности в регионе.

Именно поэтому, говорит Читадзе, создание совместного центра подготовки, и в целом – программа оборонной готовности Грузии, которую финансируют Соединенные Штаты – имеют «очень большое значение», так как она создаст предпосылку для безопасности и стабильного развития как страны, так и всего соседства.

Политолог Шорена Лордкипанидзе из Гражданского совета по вопросам обороны и безопасности отметила в интервью Русской службе «Голоса Америки», что начатое в 1990-ых годах сотрудничество США и Грузии особенно усилилось в военной сфере в 2001-ом году, когда Соединенные Штаты выделили 65 миллионов долларов США на программу по вооружению и обучению грузинских военных («Georgia Train and Equip Program»), в которой также участвовали британские военные.

Следующий ключевой этап, напоминает эксперт, это январь 2009 года, когда стороны подписали Хартию стратегического партнерства – документ, определяющий приоритетные направления в сотрудничестве двух стран, по которым работают четыре двусторонние межведомственные группы. Помимо группы по обороне и безопасности, это также группы по вопросам демократии и управления, по вопросам экономики, торговли и энергетики, а также отношений между народами и культурного обмена.

«Все эти события происходили на фоне сближения Грузии с НАТО, в чем поддержка Соединенных Штатов конечно же, была огромной. Текущий визит грузинского министра обороны в США и запланированные реформы являются подтверждением того, что отношения между нашими странами продолжаются с прежней интенсивностью вопреки тому, что предсказывали после победы Трампа недоброжелатели из соседнего государства»,– сказала Лордкипанидзе в интервью.

Эксперт говорит, что запланированная реформа по повышению обороноспособности Грузии не ограничивается лишь усовершенствованием военных навыков, но также подразумевает институциональные изменения, т.е. усиление «демократического правления» и повышение подочетности оборонного ведомства как перед своми сотрудниками, так и перед общественностью.