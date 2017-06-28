Маргвелашвили не планирует обсуждать с Порошенко экстрадицию Саакашвили

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили не намерен обсуждать вопрос экстрадиции экс-президента Михаила Саакашвили с президентом Украины Петром Порошенко, визит которого в Грузию запланирован в середине июля. Как сообщила пресс-секретарь грузинского президента Екатерина Мишвеладзе, данная тема «не учтена в предварительной повестке дня, и сам Маргвелашвили не планирует ее поднимать».

В то же время находящийся в Тбилиси заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин заявил 27-го июня журналистам, что экстрадиция на родину экс-президента Грузии, ныне гражданина Украины Михаила Саакашвили, в соответствии с украинской Конституцией, «сегодня невозможна».

«Но у нас абсолютный контакт с нашими грузинскими коллегами, между нами хорошее и интенсивное сотрудничество, мы идем вперед, так что время покажет», – заявил Енин.

То, что после получения Михаилом Саакашвили гражданства Украины правовые возможности для его экстрадиции в Грузию исчерпаны – заявляла и грузинская сторона. Тем не менее, соратник Саакашвили – экс-заместитель генпрокурора Украины Давид Сакварелидзе, заявил 14-го июня украинским СМИ, что Петр Порошенко ведет в данной связи переговоры с грузинской стороной, якобы для того чтобы пресечь оппозиционерскую деятельность Саакашвили в Украине.

Предыстория

Примечательно, что ранее украинская сторона отвечала отказом на запросы Главной прокуратуры Грузии экстрадировать на родину грузинского экс-президента, мотивируя это тем, что Саакашвили могут преследовать по «политическим мотивам».

Напомним, что Саакашвили объявлен в Грузии в розыск по обвинению в превышении полномочий и растрате госсредств. Примечательно, что 30 мая 2015 года президент Украины назначил его на пост председателя Одесской областной государственной администрации.

Согласно украинским законам, эту должность может занимать только гражданин Украины – поэтому в тот же день президент Порошенко подписал и указ о принятии Михаила Саакашвили в украинское гражданство. В то же время, по грузинским законам, лица, получившие гражданство другой страны, лишаются гражданства Грузии. 4-го декабря 2015 года по указу президента Грузии Георгия Маргвелашвили, грузинское гражданство экс-президента страны было аннулировано.

После ухода с поста губернатора Одесской области 7-го ноября прошлого года, Саакашвили обвинил своего президента Украины Петра Порошенко в том, что тот якобы поддерживает «криминальные кланы», и не содействует проведению реформ в Одессе.

Саакашвили создал в Украине оппозиционную политическую партию «Движение новых сил», которая добивается проведения досрочных парламентских выборов. Экс-президент Грузии также является ведущим политического ток-шоу «Другая Украина» на украинском телеканале «Зик».

Взгляд из Тбилиси

В комментарии для Русской службы «Голоса Америки» эксперт Заал Анджапаридзе отметил, что, говоря о якобы ведущихся переговорах насчет экстрадиции Саакашвили, команда грузинского экс-президента лишь «хочет подстраховаться».

«Это вполне ожидаемо с их стороны, при их шатком положении в Украине. С другой стороны, это обычный и очередной черный пиар против Порошенко с целью подорвать его авторитет и имидж, прежде всего в глазах Запада», – полагает эксперт.

Председатель Кавказского института мира, демократии и развития Гия Нодия считает вполне допустимым то, что в беседах с представителями украинской власти или же через дипломатические каналы грузинская сторона, возможно, интересуется возможностями экстрадиции находящегося в розыске в Грузии экс-президента Саакашвили.

Тем не менее политолог считает маловероятным то, что Украина экстрадирует Саакашвили в Грузию. В первую очередь, говорит он, это невозможно с правовой точки зрения. Одновременно, по его словам, это будет непопулярным шагом, а также невыгодным для Киева с политической точки зрения.

«Несмотря на предпринятые усилия, грузинские власти не могут добиться экстрадиции многих других чиновников времен Саакашвили из европейских стран, а выдача самого Саакашвили украинскими властями кажется уж совершенно нереалистичным сценарием при существующем положении дел», – полагает Нодия.

Тем не менее, считает Нодия, даже если допустить, что экстрадиция Саакашвили все-таки состоится, суд над экс-президентом отрицательно скажется на имидже Грузии на Западе, где это будет воспринято скорее как пример избирательного правосудия.

«Хотя грузинские власти могут иметь противоположное мнение и не посчитать, что имидж Грузии может пострадать от такого судебного процесса», – отметил политолог в беседе с «Голосом Америки».