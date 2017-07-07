Чего ожидать Грузии от встречи Трампа и Путина?

Хотя Грузия не упоминалась экспертами среди возможных тем, которые президенты Дональд Трамп и Владимир Путин собирались обсуждать во время их первой личной встречи в Гамбурге, эксперты в Тбилиси полагают, что оккупация Россией территорий соседних стран наверняка станет одной из проблем, по которым президенты США и России не сумеют договориться.

«Без новшеств»

Руководитель Центра изучения вопросов безопасности и международных отношений Ника Читадзе напомнил, что США «проявили принципиальность» в связи с грузинским вопросом во время предыдущей Администрации, в частности, когда в начале первого президентского срока Барака Обамы была декларирована политка «перезагрузки» в отношениях с Россией. На данном этапе, говорит политолог, если даже не учесть ряд других факторов, после предпринятых новой Администрацией шагов в поддержку Грузии, сложно представить, что Трамп сможет «договориться» с Путиным или же игнорировать проблему российской оккупации территории соседних государств.

Читадзе напомнил, что именно при Трампе был принят новый федеральный бюджет США на текущий финансовый год, в тексте которого есть пункты, запрещающие оказывать поддержку странам, признающим независимость оккупированных Россией Абхазии и Цхинвальского региона. Помимо этого, напоминает эксперт, грузино-американские отношения продолжают динамично развиваться, продолжаются совместные американо-грузинские проекты во всех сферах, включая военную, грузинские и американские политики регулярно проводят встречи. К примеру, Трамп еще в мае встретился в Белом Доме с грузинским премьером Георгием Квирикашвили, а вице-президент Майк Пенс приезжает с визитом в Грузию в конце июля. Все это, считает Читадзе, демонстрирует «сильную поддержку Грузии со стороны США».

«Конечно, у США и России есть свои интересы. Самый пессимистичный сценарий для Грузии будет, если США взамен на поддержку России в вопросах Ирана и Сирии смягчит свою позицию насчет российской оккупации. Хотя такой вариант развития событий сам по себе маловероятен. Неоднократно выявленная твердая позиция США насчет российской оккупации в Грузии и Украине, а также сделанные Трампом накануне в Варшаве не очень приятные для Кремля заявления, не предвещают никаких новшеств в отношениях США и России», – отметил Читадзе в интервью с «Голосом Америки».

«Никаких предпосылок»

Вице-президент Атлантического Совета Грузии Бату Кутелия, в прошлом посол Грузии в США (2009-2011 г) отметил в беседе с Русской Службой «Голоса Америки», что последние четыре президента Соединенных Штатов в начале своих президентских сроков, «все без исключения» пытались достичь потепления отношений с Кремлем, с расчетом, что в ответ на их инициативы Россия предпримет встречные «дружественные шаги». Тем не менее, говорит эксперт, данные подходы не оправдались. В контексте задействованных Западом санкций против России – после того, как, по словам Кутелии, Москва «перешла очень многие красные линии», – даже при личном желании Дональда Трампа, утверждает эксперт, институционально для США будет невозможно договориться с Россией, тем более если Путин не пойдет на уступки, что, по мнению Кутелии, маловероятно.

«Насколько Грузия будет вообще темой сегодняшнего диалога, сложно сказать, так как к сожалению, она больше не фигурирует также активно в данном контексте, как Украина. Но как внутриполитическая среда в Америке, так и международный контекст не создают никаких предпосылок полагать, что в результате встречи президентов США и России будет «новая перезагрузка», считает Кутелия.

«Ознакомительная встреча»

Председатель Кавказского института мира, демократии и развития Гия Нодия считает, что гамбургская встреча американского и российского президентов будет «ознакомительной» и что вряд ли стоит ожидать от неё «радикальных результатов» или же «кардинальных изменений» в проводимых этими двумя странами политиках.

Что касается интереса Грузии, эксперт отметил, что чисто гипотетически Грузию устраивает ситуация, чтобы стороны смогли достичь понимания и под влиянием США Россия начала бы проводить «цивилизованную политику в отношение соседских государств».

«Но это нереально. Россия не имеет никакого желания признавать нормы международного права и ограничивать ими свои амбиции», – считает Нодия.

Эксперт также отметил «довольно сложное положение» Трампа на родине, в США, где , по его словам, оппоненты президента «очень активно» выступают с обвинениями в его адрес, подозревая Трампа в «тайных сделках» с Россией во время предвыборного периода.

«Ввиду многих причин вряд ли президенты смогут на данном этапе урегулировать отношения, несмотря на все то, что Трамп говорил до своего президентства, повергая в смятение соседей России, которые опасались, что они могут стать «разменной картой» в американо-российских отношениях. Так не произошло, и я не думаю, что Трамп готов внести радикальные изменения во внешнюю политику США, наоборот, с его приходом во власть Соединенные Штаты ввели против России санкции нового уровня», – сказал Нодия в беседе с «Голосом Америки».