В Абхазии планируют ограничить право свободного передвижения для этнических грузин

Сепаратистские власти заявили о планах лишить часть этнических грузин из Гальского района Абхазии права свободного передвижения. В частности, после переучета жителей этого района, который преимущественно населен этническими грузинами, де факто власти заявили, что «выявили» около 4 000 гальцев, которые на данном этапе проживают на контролируемой Тбилиси территории и посещают оккупированный регион лишь изредка.

«Эти люди - бывшие гальцы. Они живут на сопредельной территории, нопериодически переходят границу,обрабатывают свои земельные участки, собирают орехи и другие сельхозпродукты. Раньше они имели абхазские паспорта, но это было незаконно. Наша главная задача- не допустить, чтобы такие граждане получили вид на жительство. Дело в том, что этот документ дает им право на беспрепятственное пересечение грузино-абхазской границы, а по сути своей, они должны приезжать в Абхазию по визам», - заявил местным СМИ де факто глава районной администрации Темур Надарая.

Примечательно, что сепаратистские власти с 2013-го года приостановили выдачу абхазских паспортов этническим грузинам. Как заявляли оппоненты тогдашнего лидера Абхазии Александра Анкваба, процесс «массовой» паспортизации якобы осуществлялся «во вред национальной безопасности» и содержал в себе риск «потери суверенитета и территориальной целостности».

После того как главой Абхазии стал нынешний президент Рауль Хаджимба, новое руководство заявило, что предыдущие власти выдавали этническим грузинам абхазские паспорта «незаконно». Дело в том, что, получая абхазские паспорта, многие грузины не отказывались и от грузинских, и хотя по законодательству Абхазии, двойное гражданство допускается лишь с РФ, до президентства Хаджимбы Сухуми закрывал на это глаза, так как политика президентов Анкваба и Багапша была направлена на интеграцию этнических грузин.

Теперь этническим грузинам, проживающим в оккупированной Абхазии, местные власти взамен на гражданство Абхазии предлагают поменять свою национальность. В частности, этническим грузинам предлагается зарегистрироваться в качестве «мурзаканских абхазов» - несуществующей национальности.

В то же время тем жителям Абхазии, которые признают себе этническими грузинами и не хотят быть «мурзаканскими абхазами», местные власти выдают «вид на жительство», который позволяет им сохранять гражданство Грузии, но полностьюлишает их политических прав и прав на приобретение имущества.

В результате, во время де-факто парламентских выборов 12 марта 2017 года в Гальском районе было зарегистрировано всего лишь 603 избирателя, хотя в соответствии с результатами переписи населения, проведенной в 2011-ом году сепаратискими властями в Абхазии, в Гали проживают более 46 000 этнических грузин.

Примечательно, что, по данным переписи населения 1989 года, в Абхазии проживало 48% грузин и 17% абхазов. Сегодня, согласно абхазским официальным данным, число грузин, проживающих в Абхазии, сократилось до 19,26%, доля этнических абхазов выросла до 50,71% населения.

«Минимальная перспектива»

Председатель Кавказского института мира, демократии и развития Гия Нодия считает, что проблема с правами этнических грузин в Абхазии скорее всего, будет усугубляться. По словам эксперта, политика оккупационного режима состоит в том, чтобы вынудить их сделать окончательный выбор, т.е. в случае если они хотят сохранить свои дома и имущество, этнические грузины должны отказаться от всего связывающего их с остальной частью Грузии, а также от своей национальности, или же, в противном случае, покинуть Гали навсегда.

Исходя из того, что как Абхазия, так и Цхинвальский регион, говорит Нодия, являются протекторатом России – страны, которая «постоянно нарушает международное право», они смогут игнорировать международную критику и резолюции осуждающие ущемление прав человека по этническому признаку, которые переодически принимают такие организации как ООН, НАТО и ЕС.

Это часть гибридной войны, которую активно ведет Москва

Политолог считает, что ситуация может изменится лишь в том случае, если на Россию будет оказано «практическое давление» со стороны Запада, хотя перспектива этого, по его словам, «минимальная».

«Это очень пессимистический прогноз, но к сожалению, ситуация с правами человека в оккупированных регионах, скорее всего, будет ухудшаться», - отметил Нодия в беседе с «Голосом Америки».

«Прямая связь»

Эксперт Гия Хухашвили видит «прямую связь» между ухудшением положения этнических грузин в Абхазии и прогрессом Грузии на пути к евроатлантической интеграции.

«Чем больше Тбилиси продвигается вперед с точки зрения евроатлантической интеграции, тем больше Россия усиливает своё присуствие в регионе. Это не ограничавается только милитаризацией оккупированных территорий, и проявляется в различных аспектах, включая оказание давления на людей. Это часть гибридной войны, которую активно ведет Москва», - считает эксперт.

Хухашвили раскритиковал позицию грузинских властей, которые отказываются вести переговоры с Сухуми и Цхинвали, заявляя, что решения в оккупированных регионах принимает Москва и что местные сепаратисты «не имеют собственного права голоса». Эксперт считает, что прямой диалог с сепаратистами «по неформальным или формальным каналам» сможет решить ряд гуманитарных вопросов.

«Дипломатическая активность Тбилиси необходима, но недостаточна для решения конкретных проблем конкретных людей. Дело в том, что если в Абхазии опасаются реинтеграции в Грузию, там также и не менее, опасаются и России, которая постепенно поглощает этот регион, так что по-моему стоит попытаться договориться с сепаратистами о конкретных вопросах», - считает Хухашвили.

Напомним, в результате российско-грузинской войны, Россия в 2008 году признала независимость двух отколовшихся грузинских регионов – Абхазии и Южной Осетии – и перебросила туда дополнительные войска и вооружения. Все государства мира – за исключением Венесуэлы, Никарагуа и Науру – признают эти регионы грузинской территорией, оккупированной Россией.