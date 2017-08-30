Грузинская оппозиция – против обращения к России за помощью

Грузинское руководство подверглось острой критике со стороны своих оппонентов за то, что обратилось к России с просьбой об оказании помощи в тушении масштабного пожара, который уничтожил около ста гектаров леса в Боржоми-Харагаульском заповедном парке.

В первую очередь, надо обращаться к друзьям, партнерам, а не к вражески настроенному государству, которое оккупирует твои территории

Примечательно, что это один из самых больших национальных парков в Европе с площадью в 5,3 тыс.км², что составляет 7,6 % всей территории Грузии. Сложный рельеф и ветер, способствующие быстрому распространению пожара, осложнили работу спасателей, которые тушили его в течение шести дней.

«В первую очередь, надо обращаться к друзьям, партнерам, а не к вражески настроенному государству, которое оккупирует твои территории. Этот вопрос не регулируется международной практикой, это лишь тест на здравый смысл, который нынешнее правительство провалило», – заявил журналистам 29-го августа лидер оппозиционной партии «Европейская Грузия» Гиги Угулава.

В партии экс-президента Грузии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» (ЕНД) напомнили, что именно после российской бомбежки во время войны 2008-го года, сгорели 950 гектаров этого же леса. Депутаты от этой оппозиционной партии требуют от властей предстать перед парламентариями с официальным разъяснением – почему они обратились к России задолго до того, как были исчерпаны все другие возможности?

Предыстория

Примечательно, что грузинские власти сперва не афишировали, что обратились к России за помощью. Грузинский премьер Георгий Квирикашвили сообщил, что российская сторона высказала готовность помочь в тушении пожара, но, как он сказал, после оказанной Грузии помощи со стороны Азербайджана, Армении, Турции и Беларуси, в ней уже не было необходимости.

В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила 25-го августа, что Москва «незамедлительно откликнулась» на просьбу Тбилиси помочь в тушении пожара. Заявление Захаровой вызвало вопросы среди грузинской общественности. После требований оппозиции разъяснить ситуацию, один из грузинских министров заявил, что, насколько ему известно, Тбилиси обратился с просьбой о помощи к ООН, и данный запрос именно по каналам ООН поступил ко всем странам, включая Россию. Хотя позже МИД Грузии подтвердил информацию о том, что Тбилиси обратился с нотой к Москве, заявив, что «взаимодействие спасательных служб во время чрезвычайного положения является общепринятой практикой».

Крайне важно, чтобы общественности предоставлялась исчерпывающаяся информация, и чтобы переговоры не проводили за спиной у наших граждан

«Создавшееся крайне критическое положение и масштабы пожара в Боржомском ущелье требовали оперативных и эффективных действий, а также поисков соответствующей техники... Со стороны России была выражена готовность помочь такой техникой, которая, в случае осложнения ситуации, дала бы возможность эффективно вести ликвидационные работы пожара. После этого через посольство Швейцарии российской стороне была отправлена соответствующая нота, что является частью соответствующей формальности и процедуры. Хотя позже необходимость помощи со стороны РФ больше не стояла в повестке дня», – сказано в заявлении МИДа Грузии.

Тревожная тенденция?

В то же время в Администрации президента Грузии осудили то, что правительство Грузии скрывало от общественности информацию о переговорах с Россией.

«В данном случае главная проблема в том, что когда принимается то или иное важное решение, информацию скрывают. Тем более, что все это связано с Российской Федерацией. Крайне важно, чтобы общественности предоставлялась исчерпывающаяся информация, и чтобы переговоры не проводили за спиной у наших граждан. Помним, что аналогичное происходило в случае переговоров властей с «Газпромом» и очень плохо, что все это постепенно преобретает очертания тенденции», – заявил 29-го августа в своем комментарии для СМИ советник президента Грузии по внешнеполитическим вопросам Тенгиз Пхаладзе.

Примечательно, что 30-го августа Грузии вновь понадобилась внешняя помощь для тушения возникшего накануне еще одного пожара – в хвойном лесу около курорта Абастумани. На место уже прибыл самолет из Украины, ожидают прибытия выделенных Турцией для ликвидационных работ пожара двух вертолетов и одного спасательного самолета. Власти также сообщают, что ведутся переговоры о получении помощи с Ираном и Азербайджаном. В то же время, как заявил журналистам глава грузинского МВД Георгий Мгебришвили, на этот раз к России за помощью Грузия уже не обращалась.

Мнения экспертов

Эксперт Заал Анджапаридзе считает, что во время катастроф, политические калькуляции «отходят на второй план». По его словам, грузинские власти, скорее всего, старались сделать все для минимизации ущерба, который могла понести Грузия в случае распространения пожара в Боржомском лесу и его перехода на населенные пункты.

«Трудно дать однозначную оценку – должны ли были власти обратиться за помощью к Москве или нет: в тот момент правительство, видимо, было растеряно масштабами пожара и осознанием надвигающейся катастрофы, а при таких обстоятельствах некогда думать о политике», – сказал эксперт в интервью Русской службе «Голоса Америки».

единственное оправдание, которое можно найти для этого шага– это, наверно, попытка Тбилиси показать Москве, что Грузия не то что может чем-то навредить России, а наоборот, она слабая и нуждается в её помощи

Одновременно, профессор грузинского Института государственного управления Торнике Шарашенидзе считает неоправданным «просить помощи у государства-оккупанта». По словам политолога, это можно объяснить лишь «политикой умиротворения», которую, как он утверждает, в отношении России «весьма неэффективно» ведет нынешнее руководство Грузии.

«Власти не могут забывать о политике, единственное оправдание, которое можно найти для этого шага– это, наверно, попытка Тбилиси показать Москве, что Грузия не то что может чем-то навредить России, а наоборот, она слабая и нуждается в её помощи. Хотя правящяя Грузией сила вот уже пять лет практикует именно вот такой подход, и факт, что он не принес результатов, скорее наоборот: продолжается ползучая аннексия наших территорий и усугубляется ситуация с правами наших граждан на оккупированных территориях», – считает Шарашенидзе.

Напомним, в результате российско-грузинской пятидневной войны Россия признала в 2008-ом году независимость двух грузинских регионов – Абхазии и Южной Осетии – и ввела дополнительные войска и вооружения на свои военные базы на данных территориях. Все государства мира – за исключением России, Венесуэлы, Никарагуа и Науру– признают эти регионы территорией Грузии, оккупированной Россией.