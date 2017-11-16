Европарламент принял рекомендации для саммита «Восточного Партнерства»

Европейский парламент поддержал доклад, содержащий рекомендации в связи с предстоящим саммитом «Восточного партнерства», в том числе, касающиеся создания модели «Восточное партнерство плюс» – для Украины, Молдовы и Грузии.Данная модель предоставит этим странам новые возможности евроинтеграции, например, в долгосрочной перспективе присоединение к таможенному, энергетическому и цифровому союзам ЕС, вступление в Шенгенскую зону и отмену тарифов на мобильный роуминг со странами ЕС. На пленарном заседании 15-го ноября в Страсбурге в поддержку доклада выступили 519 депутатов, против – 114, а воздержались – 47 депутатов.

Европарламент также предлагает поддерживать экономические реформы и создать целевой фонд для этих трех стран-участниц, который будет заниматься частными и государственными инвестициями в социальную и экономическую инфраструктуру этих государств, достигших наибольшего прогресса в осуществлении реформ.

В тексте документа также говорится о необходимости продолжить оказывать давление на Российскую Федерацию с целью разрешения конфликтов в Восточной Украине, оккупированных Абхазии и Южной Осетии, а также Приднестровье.

В докладе отмечено, что «любое европейское государство может подать заявку на членство в ЕС при условии соблюдения Копенгагенских критериев и принципов демократии», а также содержится призыв к институтам ЕС наметить долгосрочные цели в отношении Украины, Молдовы и Грузии на саммите «Восточного Партнерства», который состоится 24 ноября в Брюсселе.

В том случае, если теперь Европейский Совет, Еврокомиссия и Служба европейских внешнеполитических дел подтвердят, что Украина, Грузия и Молдова успешно осуществили свои программы реформ, на предстоящем саммите этим странам предложат новые возможности по сближению с ЕС.

Напомним, целью проекта ЕС «Восточное партнерство», созданного в 2009 году, является ускорение политической ассоциации, и углубление экономической интеграции с Арменией, Азербайджаном, Беларусью, Грузией, Молдовой и Украиной. Проект основан на принципе соразмерного сотрудничества – т.е. чем больше прогресса достигнут эти страны по сближению своих стандартов с европейскими, тем больше они будут получать взамен. При этом, Грузия, Украина и Молдова подписали соглашения об Ассоциации с ЕС в 2014 году. Армения и Белорусь не могут его подписать, так как присоединились к Евразийскому Союзу. В Украине, Грузии и Молдове действует безвизовый режим со странами Евросоюза.

МИД РФ ранее заявил, что Россия «очень отрицательно» относится к программе ЕС «Восточное партнерство» и видит в этом форуме «антироссийскую направленность».

Реакция и оценки

В Тбилиси приветствовали резолюцию Европарламента. Грузинский премьер Георгий Квирикашвили в своем комметарии для СМИ заявил, что это «еще один посыл в поддержку Грузии и стран-партнеров».

В свою очередь глава грузинского МИДа Михеил Джанелидзе отметил, что принятый Европарламентом документ за неделю перед саммитом «Восточного партнерства» имеет особенное значение для страны, так он «ориентирован на будущее».

«Наша цель – достичь максимального сближения с ЕС и стать его полноправным членом. Мы обязательно этого добьемся. Мы ждем, что идеи и инициативы, которые заявлены в резолюции, будут практически рассмотрены как на уровне комиссий и Евросовета, так и получат полную поддержку Евросоюза», – заявил Джанелидзе.

В то же время литовский евродепутат Пятрас Ауштрявичюс заявил грузинским СМИ о том, что среди стран-членов Евросоюза нет единой позиции по поводу европейского будущего Грузии, Украины и Молдовы.

«Если в декларации саммита не будет выражена сильная политическая поддержка, это будет шагом назад. Насколько мне известно, некоторые страны ЕС не желают, чтобы саммит повторил даже то, что содержится в соглашениях об ассоциации... ЕС является глобальным игроком... если мы не уделим надлежащего внимания странам, находящимся по соседству, мы допустим стратегическую ошибку», – заявил евродепутат.

Фактор России и дипломатия

Профессор Тбилисского государственного университета Александр Кухианидзе объясняет «фактором России» проблему отсутствия единства в позиции европейских стран по поводу Грузии, Украины и Молдовы.

Эксперт говорит, что наряду с заявлениями, осуждающими российскую оккупацию, не все европейские страны поддерживают жесткую позицию в отношении России. Политолог напомнил, что после российско-грузинской войны в 2008-ом году Североатлантический альянс заявил, что прекращает отношения с Россией, однако не прошло и месяца, напоминает Кухианидзе, как НАТО восстановило прежние связи с РФ.

Эксперт объясняет это нежеланием вступать в конфликт с Россией из-за стран, не являющимися крупными игроками, а также бизнес-интересами, которые некоторые государства ЕС имеют в России.

«Конечно, после санкций, введённых из-за российских действий в Украине, сотрудничать с российскими организациями уже сложно, но это не значит, что все страны ЕС устраивает такое положение дел. В результате, налицо непоследовательность между официальными заявлениями и действиями стран ЕС, некоторые из которых, например, долго блокировали визалиберализацию для Грузии, не говоря уже о ПДЧ – Программе по членству в НАТО, которую Грузия ждет с 2008-го года», – сказал эксперт в интервью «Голосу Америки».

В то же время, политолог считает, что на фоне сильных антииммиграционных настроений в Европе, многие граждане ЕС не желают расширения Евросоюза за счет менее благополучных стран, у которых к тому же есть территориальные проблемы с соседями.

Кухианидзе считает, что Тбилиси, Киев и Кишенев должны продолжить дипломатическую активность для того чтобы наглядно представить «взаимные блага от сближения» ЕС с соседними странами, включая то, что стабильность на границах с ЕС, как он говорит, является гарантией безопасности и благополучия самого Евросоюза.