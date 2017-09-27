Война без победителей: 24 года назад Грузия ушла из Сухуми

Прошло 24 года с тех пор, как в результате военного противостояния, продолжавшегося 13 месяцев и 13 дней, грузинским военным и этническим грузинам, проживающим в Абхазии, пришлось окончательно покинуть этот регион. 27-го сентября грузинские политики и общественные деятели вспоминали погибших за единство Грузии и говорили о будущем, в котором, как они надеются, народы Грузии вновь будут жить вместе в мире и согласии.

Война без победителя

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили заявил, что 27-ое сентября является днем национального траура и большой трагедии, а премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили в распространенном сегодня заявлении упоминает 27 сентября как «самую трагическую дату» в истории Грузии. «Это день, который напоминает нам о сокрушающей и уничтожающей силе войны», – пишет грузинский премьер.

Война нас разделила, но мы готовы начать отношения с нашими братьями с новой страницы

«Это была война против абхазов и грузин. Это была война, в которой нет победителя. Мы помним и всегда будем помнить эту войну как наитяжелейшее испытание для грузин и абхазов... Война нас разделила, но мы готовы начать отношения с нашими братьями с новой страницы. Мы делаем все чтобы восстановить территориальную целостность Грузии мирным путем... Хочу заверить наших абхазских и осетинских братьев, что у нас общее будущее. Только объединенными усилиями мы сможем построить такую страну, где наши дети будут жить в благополучии и согласии. Мы можем вместе создать страну, которая будет лучше» – сказано в заявлении Георгия Квирикашвили.

Память погибших также почтил посол США в Грузии Иан Келли, который возложил венки к Мемориалу Героев в Тбилиси. Американский посол дал положительную оценку стараниям грузинских властей реинтегрировать население отколовшихся регионов в грузинское общество.

«У правительства Грузии верные подходы, оно старается реинтегрировать Абхазию в грузинское общество. Тбилиси осуществляет образовательные, торговые и медицинские проекты. США поддерживают такой подход», – заявил журналистам Иан Келли.

В Абхазии также отметили 27 сентября, где эту дату называют «днем освобождения Сухуми».

За это время в Абхазии и Цхинвальском регионе выросло поколение, уверенное в том, что не имеет ничего общего с остальной частью Грузии, которую – в результате пропаганды – многие там рассматривают как вражескую силу

Примечательно, что количество погибших в этой войне, которая длилась с 1992 по 1993 год, точно неизвестно. Минобороны Абхазии заявляет, что с абхазской стороны погибли 2,7 тысячи человек, свыше 5 тысяч получили ранения, и около 200 – считаются пропавшими без вести. Со стороны Грузии, по данным грузинской стороны, погибли более 15 тысяч военных и мирных жителей, а около 300 000 стали беженцами. Так, по данным переписи населения 1989 года, в Абхазии проживало 48% грузин и 17% абхазов. Сегодня, согласно абхазским официальным данным, число грузин, проживающих в Абхазии, сократилось до 19.26%, тогда как доля этнических абхазов выросла до 50.71%.

Напомним, в результате российско-грузинской войны, Россия в 2008 году признала независимость Абхазии и Южной Осетии и перебросила туда дополнительные войска и вооружения. Все государства мира – за исключением Венесуэлы, Никарагуа и Науру – признают эти регионы грузинской территорией, оккупированной Россией.

Взгляд из Тбилиси

Эксперт Заал Анджапаридзе настроен пессимистично по поводу перспектив восстановления территориальной целостности Грузии на данном этапе. Более того, по его словам, с течением времени шансы на реинтеграцию этих регионов уменьшаются.

Все люди – и абхазы, и грузины, и осетины – хотят благополучия и справедливости

«За это время в Абхазии и Цхинвальском регионе выросло поколение, уверенное в том, что не имеет ничего общего с остальной частью Грузии, которую – в результате пропаганды – многие там рассматривают как вражескую силу. Будет сложно убедить их в необходимости реинтеграции. При этом рост антироссийских настроений в Абхазии, автоматически не трансформируется в рост прогрузинских настроений, соответственно пока что перспективы воссоединения грузинских территорий не очень большие», – сказал эксперт в интервью с «Голосом Америки».

В то же время, дректор института политологии Тбилисского государственного университета профессор Малхаз Мацаберидзе считает, что единственное препятствие для восстановления территориальной целостности представляет Россия. По словам политолога, если Грузия будет продолжать развиваться и становиться страной с европейскими стандартами образования, медицины, судов и экономики, «и новые, и старые» поколения абхазов захотят иметь больше общего с остальной частью Грузии, чем с Россией, «в которой царит беззаконие и качество жизни намного ниже».

«Все люди – и абхазы, и грузины, и осетины – хотят благополучия и справедливости. Абхазы и осетины хорошо знают, что для того, чтобы жить по европейским стандартам, им придется учесть международные правовые нормы, и элементарно, в первую очередь, впустить обратно грузин, выдворенных насильственным образом из своих домов. Только с их участием может быть принято какое-либо решение о будущем статусе. Но Москва этого не допустит, так что решение разногласий между народами Грузии мне видится невозможным, пока в стране не прекратится российская оккупация», – считает Мацаберидзе.