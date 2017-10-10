Грузия в Бухарестской резолюции Парламентской Ассамблеи НАТО

Резолюция в поддержку Грузии была принята на 63-ей сессии Парламентской ассамблеи НАТО, которая проходила 6-9 октября в Бухаресте с участием около 300 делегатов из 29 стран НАТО, а также 23 ассоциированных государств и стран-наблюдателей.

В принятой на пленарном заседании 9-го октября необязывающей резолюции «Стабильность и безопасность в зоне Черного моря» выражена глубокая обеспокоенность в связи с усилением напряженности в регионе и осуждается «продолжающаяся незаконная оккупация грузинских регионов – Абхазии и Южной Осетии со стороны России, а также увеличение ее военного присутствия» на месте.

ПА НАТО еще раз подтвердила, что однозначно осуждает «продолжающиеся нарушения территориальной целостности Грузии и Украины со стороны России, серьезные нарушения прав человека на оккупированных территориях, и попытки запугать и дестабилизировать своих соседей, которые стремятся к более тесным связям с евроатлантическими институтами».

Документ также содержит призыв к Российской Федерации вывести свои вооруженные силы из грузинских регионов – Абхазии и Южной Осетии.

В резолюции приветствуются проводимые Грузией и Украиной реформы и говорится о значительных достижениях этих стран, хотя также подчеркивается и наличие серьезных вызовов, с которыми этим странам приходится сталкиваться в процессе трансформаций.

В документе говорится о том, что правительства и парламенты стран Североатлантического альянса должны продолжить прилагать усилия для восстановления территориальной целостности Грузии, также как и поддерживать осуществляемые там реформы, включая сферу безопасности.

Грузия и членство в НАТО

Парламентская ассамблея НАТО призывает стран-участниц Альянса использовать все возможные политические и дипломатические инструменты для уменьшения напряженности в Черноморском регионе, и в этих целях намерена продолжить стратегические дискуссии с Грузией и Украиной. В документе также говорится о необходимости увеличить вовлеченность этих стран в действия НАТО по укреплению региональной безопасности, а также «содействовать политическим решениям, направленным к следующим шагам по реализации решения Бухарестского саммита 2008 года».

Напомним, тогда, в 2008-ом году на саммите Альянса в румынской столице лидеры НАТО заверили Грузию, что в будущем страна обязательно станет членом Североатлантического альянса. Грузии тогда не предоставили ПДЧ – План действий по членству в НАТО. Участие в данной официальной программе призвано помочь стране подготовиться к вступлению в Североатлантический альянс, однако не гарантирует его. После войны с Россией в августе 2008 года Михаил Саакашвили, занимавший в то время пост президента Грузии, назвал принятое в Бухаресте решение «стратегической ошибкой».

С тех пор грузинские власти стремятся получить приглашение участвовать в ПДЧ. Согласно некоторым представителям НАТО, предоставление Грузии ПДЧ оттягивается из-за того, что среди стран-членов Альянса нет консенсуса на данный счет. Хотя, когда 9-го октября член эстонской делегации, министр обороны Эстонии Ханнес Хансо задал генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу вопрос насчет того, когда Грузия и Украина смогут в конце концов присоединиться к Североатлантическому альянсу, Столтенберг заявил, что это зависит от успешности проведенных в этих странах реформ.

«Эти реформы усиливают сами эти страны. Крайне важно, чтобы мы понимали, как много вариантов между полным членством и его отсутствием. Думаю, что наше всеобъемлющее сотрудничество очень ценно как для НАТО, так и для Украины и Грузии. В будущем мы еще более усилим это партнерство практическим сотрудничеством большей политической поддержкой», – заявил Генсек Североатлантического Альянса.

Поддержка НАТО и Россия

Примечательно, что Парламентская Ассамблея НАТО и ранее принимала документы в поддержку территориальной целостности Грузии. Так, в мае на весенней сессии, которая прошла в Тбилиси, ПА НАТО приняла декларацию «О поддержке евроатлантической интеграции Грузии», в которой содержался призыв к России отозвать признание независимости оккупированных грузинских регионов, вывести с этих территорий свои вооруженные силы и проявить уважение к суверенитету и территориальной целостности Грузии.

Более того, ПА НАТО тогда призвала Москву ответить на устное обязательство Грузии о неприменении силы и воздерживаться от любых провокационных и агрессивных шагов, а также содействовать защите прав человека в Абхазии и Южной Осетии и обеспечить свободное передвижение граждан и их беспрепятственную экономическую деятельность по всей территории Грузии.

Российский МИД в ответ тогда заявил, что принятая в Тбилиси резолюция «в очередной раз продемонстрировала шаблонные и односторонние подходы натовцев к положению в Закавказье».

Как уже аннонсировал МИД РФ, российская делегация вновь поднимет вопрос связей НАТО и Тбилиси на очередном 41-ом раунде переговоров по безопасности и стабильности на Кавказе, который начался сегодня, 10-го октября в Женеве. Как заявил ранее замглавы российского МИДа Григорий Карасин, Москва недовольна активизацией Альянса в регионе.

«На территории Грузии разворачивает военная инфраструктура НАТО, на регулярной основе проходят военные учения, внедряются натовские стандарты вооруженных сил и управления ими. Все это грозит дестабилизацией обстановки в Закавказье и угрожает безопасности России, Абхазии и Южной Осетии», – заявил Карасин на встрече с сопредседателями Женевских дискуссий, которая прошла в конце сентября в Москве.

Напомним, Женевские переговоры регулярно проходят с осени 2008 года с участием представителей ООН, Евросоюза, ОБСЕ, США, Грузии, России, Абхазии и Южной Осетии. Они были созваны после вооруженного конфликта в Грузии в августе 2008 года в соответствии с соглашением о прекращении огня от 12 августа.

Тогда, в результате российско-грузинской войны, Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии и перебросила дополнительные войска и вооружения на свои военные базы на данных территориях. Все государства мира – за исключением Венесуэлы, Никарагуа и Науру – признают эти регионы территорией Грузии, оккупированной Россией.