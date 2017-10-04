Республиканская партия Грузии выдвинула лесбиянку в горсовет Тбилиси

ВАШИНГТОН – Грузинская политическая партия пошла на исторически беспрецедентный шаг, выдвинув на государственную должность открытую лесбиянку.

Баллотируясь от не представленной в парламенте оппозиционной Республиканской партии, 40-летний адвокат и поборник прав ЛГБТ-сообщества Нино Болквадзе добивается избрания в городской совет Тбилиси.

«Я хочу, чтобы Грузия стала более комфортным местом для моих детей», – заявила Болквадзе, которая в одиночку воспитывает двух дочерей-подростков.

Два года назад в эфире самой популярной телепрограммы в стране она призналась, что является лесбиянкой, после чего от нее отвернулись родные.

Созданная диссидентами около 40 лет назад и признанная незаконной Верховным Судом СССР, Республиканская партия Грузии в 2007 году стала полноправным членом Альянса либералов и демократов за Европу – либерально-центристской политической организации в Европейском парламенте.

«Не голосуйте за Нино только из-за того, что она лесбиянка, есть масса причин, по которым избиратели должны поддержать ее», – заявила генеральный секретарь Республиканской партии Тамар Кордзая.

Она перечислила некоторые проблемы, которыми обещает заняться Болквадзе: «Это программы для матерей-одиночек, представительство меньшинств, работа с уязвимыми группами населения, создание приютов для ЛГБТ».