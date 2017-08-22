Грузия: Пожар уничтожил 12 гектаров леса в Боржомском заповеднике

В Грузии третий день не могут потушить масштабный пожар, который по предварительной информации, уже уничтожил около 12 гектаров леса в Боржоми-Харагаульском заповедном парке. Примечательно, что это один из самых больших национальных парков в Европе с площадью в 5,3 тыс.км², что составляет 7,6 % всей территории Грузии.

Сложный рельеф и ветер, который способствует быстрому распространению огня, осложнили работу спасателей, работающих над тушением пожара. В настоящее время их количество увеличилось до 400. К ликвидационным работам в ночь на 22-ое августа также подключились еще 500 сотрудников Департамента по особым заданиям министерства внутренних дел и около ста работников государственной лесной охраны. Точная причина возникновения пожара пока установлена.

На месте находится премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили и действует чрезвычайный штаб, созданный по его распоряжению для разработки плана действий по ликвидации пожара. Задействованы два вертолета, имеющиеся в аресенале погранполиции МВД Грузии, один вертолет, предоставленный министерством чрезвычайных ситуаций Азербайджана. Ожидают еще два вертолета, направленные на тушение пожара правительством Турции. Как сообщили грузинские власти, Армения также направила в Грузию пожаротушительную технику.

Власти Грузии ранее обратились за помощью ко всем соседним странам, включая Россию, также как и к странам ЕС. Хотя, как заявил премьер-министр страны, на данный момент в дополнительной помощи больше нет необходимости.

«Насколько мне известно, российская сторона высказала готовность, но в условиях оказанной нам помощи, в ней уже нет необходимости. Со существующими в нашем распоряжении силами, мы все преодолеем», – заявил журналистам 22-го августа Квирикашвили

В то же время как он пояснил, успех предпринятых мер будет зависеть от климатических условий и от направления ветра, который 22-го августа способствовал воспламенению новых очагов. Примечательно, что последний раз Боржомский лес горел в результате бомбёжки девять лет назад в ходе российско-грузинской августовской войны.