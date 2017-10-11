«Восточное партнерство плюс» для Грузии, Украины и Молдовы

Комитет Европейского парламента по иностранным делам предлагает ввести модель «Восточное партнерство плюс» для Украины, Грузии и Молдовы, которая предоставит им возможность в долгосрочной перспективе присоединиться к таможенному союзу Евросоюза, энергетическому союзу ЕС, цифровому союзу ЕС, к Шенгенской зоне и отменить тарифы на мобильный роуминг со странами ЕС.

Евродепутаты из комитета по иностранным делам одновременно выступают с инициативой создать целевой фонд для этих трех стран-участниц программы «Восточное Партнерство» (ВП), который будет заниматьсячастными и государственными инвестициями в социальную и экономическую инфраструктуру этих государств, достигших, согласно оценки Евродепутатов, наибольшего прогресса в осуществлении реформ.

Также комитет Европарламента предлагает оказать поддержку экономическим реформам в странах ВП, «которые направлены на постепенное упразднение монополий, ограничение роли олигархов, предотвращение отмывания денег и уклонения от уплаты налогов».

В соответствующем проекте резолюции, который был утвержден комитетом ЕП по иностранным делам 10-го октября, также говорится о необходимости продолжить оказывать давление на Российскую Федерацию с целью разрешения конфликтов на востоке Украины, оккупированных Абхазии и Южной Осетии, а также Преднестровье.

«Новая динамика»

Одобренный комитетом документ теперь будет представлен на голосование полному составу Европарламента на ноябрьской сессии.

Как заявила депутат Европарламента от Литвы и соавтор проекта резолюции Лайма Андрикиене, необходимо чтобы запланированный 24-го ноября в Брюсселе следующий, пятый саммит стран «Восточного Партнерства» «внес новую динамику, предоставил четкое политическое видение и сохранил актуальность программы для всех шестерых стран-участниц», у которых различные цели и ожидания от взаимоотношений с ЕС.

Напомним, целью проекта ЕС «Восточное партнерство», созданного в 2009 году,является ускорение политической ассоциации, и углубление экономической интеграции с Арменией, Азербайджаном, Беларусью, Грузией, Молдовой и Украиной. Проект основан на принципе соразмерного сотрудничества, т.е. чем больше прогресса достигнут эти страны по сближению своих стандартов с европейскими, тем больше они будут получать взамен. При этом, Грузия, Украина и Молдова подписали соглашения об Ассоциации с ЕС в 2014 году. Армения и Беларусь не могут его подписать, так как присоединились к Евразийскому Союзу. В Украине, Грузии и Молдове действует безвизовый режим со странами Евросоюза.

МИД РФ ранее заявил, что Россия «очень отрицательно» относится к программе ЕС «Восточное Партнерство» и видит в этом форуме «антироссийскую направленность».

«Взаимовыгодный проект»

Политолог из Грузинского фонда стратегических и международных исследований Каха Гоголашвили отметил в беседе с Русской службой «Голоса Америки», что основной принцип программы «Восточное Партнерство» подразумевает увеличение интенсивности сближения с ЕС по мере достигнутого прогресса в проводимых страной реформах. Соответственно, по его словам, предложение Евросоюзом новых возможностей для Грузии, Украины и Молдовы на предстоящем саммите, является закономерным. В то же время, согласно Гоголашвили, разговор о доступе Грузии к Таможенному союзу Евросоюза был озвучен Еврокомиссией еще в 2001-м году.

«Это не новая концепция. Хотя решение насчет создания формата регионального сотрудничества для большей интеграции стран «Восточного Партнерства», по-видимому, примут в этом году. Это будет похоже на европейское экономическое пространство, хотя все же не будет его аналогией», - считает эксперт.

Гоголашвили полагает, что программа «Восточное Партнерство» отвечает интересам как стран-участниц, так и самого ЕС. В частности, в случае ассоциированных стран, т.е. Грузии, Украины и Молдовы, предоставленная Евросоюзом через эту программу помощь, говорит эксперт, помогает им проводить реформы и повышать стандарты практически во всех областях, начиная от политических институтов и заканчивая качеством производимой продукции.

«В результате, это страны превращаются в государства, у которых регулятивная правовая база, все это направлено на подъем уровня и качества жизни, ведь на сегодняшний день высшие стандарты жизни как раз в европейских странах», - отмечает политолог.

Что касается интереса самого Евросоюза от программы «Восточное Партнерство», по словам Гоголашвили, в сновах ЕС заложен принципраспространения своих ценностей и демократизации окружающего мира для обеспечения собственной безопасности и благополучия.

«ЕС стремится создать вокруг себя зону стабильности и безопасности. Развивать сотрудничество с соседями непросто, если они не разделяют те же ценности, если там экономическая нестабильность, коррупция, напряженность, готовность к войне. Если соседнее государство внутренне не консолидировано, не разделяет те же принципы, с ним сложно торговать, объединяться в борбье с криминалом, трансграничными правонарушениями и т.п. Так что ЕС заинтересован в демократизации соседнего пространства и не только его», - резюмировал Каха Гоголашвили.