Каталония, Абхазия и Цхинвальский регион: неуместные параллели

В сепаратистской Абхазии с энтузиазмом восприняли результаты референдума, проведенного 1-го октября в Каталонии. При этом Сухуми осудил «реакцию Мадрида» и «жесткие репрессивные меры», которые предприняли центральные власти против сторонников независимости этого испанского региона.

«Агрессивные действия всегда будут вызывать эффективное ответное противодействие. Выражаем надежду, что ситуация в Каталонии стабилизируется и не будет доведена до массового насилия», – заявил в своем комментарии глава сепаратистсвого МИДа Даур Кове.

В абхазских СМИ стали проводить параллели между Абхазией и Каталонией, утверждая, что независимость этого испанского региона будет способствовать международному признанию Абхазии как отдельного от Грузии государства.

Что касается сепаратистской Южной Осетии, которая, как заявляют её нынешние руководители, намеревается войти в состав Российской Федерации, и соответственно не заинтересована в обретении статуса отдельного государства, там ограничились более сдержанными комментариями, заявив, что «уважают суверенное право каталонского народа на свободное определение пути своего дальнейшего развития, что является одним из важнейших принципиальных основ международного права».

В свою очередь, президент Владимир Путин комментируя ситуацию в Испании, заявил, что развернувшиеся вокруг референдума в Каталонии события, это – «внутреннее дело испанского правительства».

Напомним, в воскресенье в испанском регионе Каталонии завершился референдум о самоопределении, который как испанские власти, так и ЕС сочли незаконным. Приблизительно 90% участников референдума проголосовали за независимость от Испании, однако явка оказалась низкой – всего 42%. В результате столкновений между сторонниками независимости Каталонии и полиции пострадали более тысячи человек. На данном этапе политические лидеры пытаются найти выход из сложившейся ситуации.

Неуместные параллели

Независимо от того, как разрешится создавшаяся в Испании ситуация, считает председатель Атлантического совета Грузии Давид Сихарулидзе, проводить аналогию между Каталонией и оккупированными Россией грузинскими регионами, «неуместно и нечестно».

Если в Сухуми проводят аналогии, они должны учесть, что каталонские сепаратисты не производили этночистки

Эксперт привел статистические данные. Так, согласно переписи населения 1989 года, в Абхазии проживало 48% грузин и 17% абхазов. Сегодня, согласно абхазским официальным данным, число грузин, проживающих в Абхазии, сократилось до 19.26%, доля этнических абхазов выросла до 50.71% населения. Политолог также напомнил о нарушении прав оставшихся в Абхазии грузин сепаратистскими властями, таких как отказ в предоставлении им местных документов, ущемление их политических прав и права получения образования на родном языке и свободы передвижения. Сихарулидзе при этом отметил и то, что недавно местные власти предложили грузинам поменять свою национальность взамен на гражданство Абхазии. В частности, этническим грузинам предлагается зарегистрироваться в качестве «мурзаканских абхазов».

местные де факто власти прямо заявляют, что ждут момента, когда Россия сможет их присоединить – т.е. тут российская аннексия даже не прикрывается красивыми словами о независимости

«В первую очередь, если сепаратистские власти говорят о международном праве и осуждают, как они считают, репрессивные меры Мадрида, каково их мнение насчет произведенной в Абхазии с помощью России этнической чистки грузин? Около 300 000 абхазских грузин только из-за их национальной принадлежности оказались выдворенными из своих домов в Абхазии. Любое решение касательно статуса или будущего Абхазии без учета мнения этих людей, не может быть действительным. Если в Сухуми проводят аналогии, они должны учесть, что каталонские сепаратисты не производили этночистки», – отметил Сихарулидзе в интервью «Голосу Америки».

Без красивых слов

Руководитель Центра изучения вопросов безопасности и международных отношений Ника Читадзе в беседе с Русской Службой «Голоса Америки» сказал, что в случае Цхинвали, ситуация еще прозрачнее, чем в Абхазии. В частности, напоминает эксперт, местные сепаратисты не скрывают, что их нежелание быть в составе Грузии «не имеет ничего общего с желанием быть независимыми».

«Помимо того, что выселенные из региона грузины не принимали участия в проведенных в Цхинвальском регионе нелегитимных референдумах в 1992 и 2006 годах, местные де факто власти прямо заявляют, что ждут момента, когда Россия сможет их присоединить – т.е. тут российская аннексия даже не прикрывается красивыми словами о независимости. Так что параллели с Каталонией вообще неуместны», – считает политолог.

Примечательно, что Цхинвали ранее неоднократно заявлял, что планирует провести референдум о присоединении к Российской Федерации в 2017-ом году. Российские чиновники неоднократно заявляли, что вопрос вхождения Южной Осетии (ЮО) в РФ на данном этапе не рассматривается. Так президент России Владимир Путин в апреле прошлого года заявил журналистам, что РФ не собирается присоединять Южную Осетию, хотя не может противиться проведению там референдума, который аннонсировали местные власти.

В Цхинвальском регионе референдумы касательно статуса региона проводились дважды. При этом в 1992 году большинство участников референдума поддержали присоединение ЮО к России, но в 2006 году большинство проголосовало за сохранение статуса независимого государства. Хотя в последнем случае речь шла о независимости от Грузии. В то же время, в этих референдумах не принимали участие этнические грузины, которые были вынуждены покинуть свои дома в результате конфликта, а также население Ахалгори – территории, на которую до российско-грузинской войны 2008 года распространялась юрисдикция Грузии.

Напомним, в результате российско-грузинской войны, Россия в 2008 году признала независимость двух отколовшихся грузинских регионов – Абхазии и Южной Осетии – и перебросила туда дополнительные войска и вооружения. Все государства мира – за исключением Венесуэлы, Никарагуа и Науру – признают эти регионы грузинской территорией, оккупированной Россией.