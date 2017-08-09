Грузия 2008 года: извлекли ли США уроки?

ВАШИНГТОН – Президент России Владимир Путин выразил поддержку сепаратистам Абхазии и Южной Осетии, посетив отколовшийся грузинский регион в девятую годовщину начала пятидневной войны между Москвой и Тбилиси.

Правительство Грузии заявило протест против визита кремлевского лидера в абхазский курортный город Пицунду. МИД Грузии осудил «циничные действия» Путина. НАТО заявило, что поездка Путина «наносит ущерб международным усилиям по поиску мирного и согласованного урегулирования» военного конфликта, произошедшего между двумя странами в 2008 году.

МИД назвал визит Путина в Абхазию жестом, направленным лишь на «легитимизацию насильственного изменения границ суверенного государства путем военной агрессии, этнических чисток и оккупации».

Несмотря на появление Путина лишь в 400 километрах от Тбилиси, некоторые грузинские чиновники рекомендовали сохранять спокойствие.

«Мы не должны поддаваться на провокации, – заявил министр по делам примирения и гражданского равноправия Кетеван Цихелашвили. В своей статье в журнале Foreign Policy он написал: «Мы должны сохранять мир, поскольку он имеет жизненно важное значение для нас».

После короткой, но кровавой войны девять лет назад Грузия и Россия так и не восстановили дипломатические отношения.

Основываясь на горьких воспоминаниях о последующих экспансионистских шагах России, таких как вторжение в Крым в 2014 году, Дэниел Кочис из Фонда «Наследие» (Heritage Foundation) говорит, что США должны были ввести санкции против России еще в 2008 году, когда она вторглась в Грузию.

«События в Грузии застали администрацию бывшего президента Джорджа Буша-младшего врасплох, – говорит он. – Мы не извлекли уроков из российских действий, не ввели никаких санкций, и, как мне кажется, не были достаточно сильны в обсуждении незаконных действий России. Потом мы увидели аналогичную агрессию через несколько лет в Крыму, а к тому моменту Россия уже извлекла множество уроков из войны с Грузией».

Теперь, в результате недавних санкций США и ЕС против России в связи с ее действиями в Украине Москва может столкнуться с последствиями своих действий.

Джефри Манкофф из вашингтонского Центра стратегических и международных исследований говорит, что в 2008 году у американской администрации был очень ограниченный выбор военных и дипломатических решений.

«США осудили действия России в Грузии в 2008 году, но не предприняли каких-то динамических шагов, – говорит он. – Но я также думаю, что у США было мало возможностей: Россия действовала очень быстро, и боевые действия закончились через пять дней».

Попытки администраций Буша и Обамы нормализовать отношения с Россией, несмотря на ее агрессивные шаги в Грузии, возможно, ободрили Россию в военном плане.

«Это вопрос для обсуждения, и я не виню никого из них в том, что они пошли по тому пути (попыток нормализации отношений), но русские извлекли урок из событий в Грузии, – добавил Манкофф. – Они решили, что у них получится выйти сухими из воды при аналогичном сценарии в Украине. В каком-то смысле они просчитались, и теперь Россия увязла в конфликте в Украине. Но в конечном итоге это также фундаментально изменило контуры отношений Запада и России, чего не произошло после вторжения в Грузию».