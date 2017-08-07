Российско-грузинская война: девятая годовщина

Спустя девять лет после российско-грузинской войны, восстановление территориальной целостности Грузии по-прежнему входит в тройку самых актуальных вопросов, которые волнуют население Грузии. Таковы результаты опросов, которые регулярно проводит в Грузии американская неправительственная организация – Национально демократический институт (NDI). Так, говоря о наиболее болезненных темах наряду с рабочими местами (52%) и нищетой (31%), в июне 30% участников опроса NDI назвали отторженные территории. После этого следовала инфляция (28%), доступное здравоохранение (25%) и пенсии (22%).

Грузинские власти и международное сообщество продолжают настаивать на том, чтобы Россия отозвала признание независимости грузинских регионов. Только в течение последнего года были приняты ряд международных документов в поддержку Грузии. Так в марте Совет ООН по правам человека (СПЧ) высказал озабоченность в связи с нарушением прав человека и гуманитарной ситуацией в оккупированных Россией регионах Грузии, и потребовал предоставить Офису управления Верховного комиссара ООН по правам человека и другим правозащитным организациям «незамедлительный доступ» к Абхазии и Цхинвальскому региону.

1 июня Генеральная Ассамблея ООН уже в десятый раз приняла инициированную Грузией резолюцию, признающую право всех беженцев и вынужденно перемещенных лиц (ВПЛ) на возвращение в Абхазию и Южную Осетию.

В то же время 3-го мая Комитет заместителей министров Совета Европы (СЕ) принял решение по вопросу повестки дня «Совет Европы и конфликт в Грузии», в котором подчеркнута международная ответственность Российской Федерации как стороны конфликта, осуществляющей фактический контроль на оккупированной территории Грузии и препятствующей тому, чтобы в Абхазии и Цхинвальском регионе распространялась юрисдикция Грузии.

Одновременно в тексте федерального бюджета США на текущий финансовый год есть пункты, запрещающие оказывать поддержку странам, признающим независимость оккупированных Россией Абхазии и Цхинвальского региона. При этом на прошлой неделе президент США подписал закон, предусматривающий введение дополнительных санкций против России, в том числе – и из-за оккупации Россией грузинских территорий.

Тем не менее, Москва по-прежнему призывает Тбилиси и международное сообщество «признать новую реальность» и смириться с тем, что Абхазия и Цхинвальский регион не вернутся в состав Грузии. Более того, Москва продолжает в Цхинвальском регионе так называемую политику «бордеризации» – т.е. переноса линии оккупации вглубь территории, подконтрольной Тбилиси, ссылаясь на то, что данные территории раньше входили в состав Югоосетинской автономии. После Абхазии, с осени уже и в Южной Осетии этнические грузины лишатся права получать образование на родном языке, так как согласно заявлению сепаратистских властей, все функционирующие в регионе грузинские школы станут русскоязычными. Тем временем этническим грузинам, проживающим в оккупированной Абхазии, местные власти предложили отказаться от национальности взамен на гражданство Абхазии. В частности, этническим грузинам предлагается зарегистрироваться в качестве «мурзаканских абхазов». Сепаратистское руководство утверждает, что большинство проживающих в Восточной Абхазии грузин на самом деле якобы абхазы и «были принудительно ассимилированы в сталинско-бериевские времена».

Напомним, в результате российско-грузинской войны, Россия в 2008 году признала независимость двух отколовшихся грузинских регионов – Абхазии и Южной Осетии – и перебросила туда дополнительные войска и вооружения. Все государства мира – за исключением Венесуэлы, Никарагуа и Науру – признают эти регионы грузинской территорией, оккупированной Россией.

Что изменилось?

В интервью с «Голосом Америки» вице-президент Атлантического совета Грузии Бату Кутелия отметил, что с 2008 года самое главное «продвижение» – это то что, как он говорит, международное сообщество признало Россию в качестве «главной агрессивной реваншистской силы».

«В своё время нам приходилось доказывать, что Россия является агрессором, что она готовила августовскую войну в течение долгого времени и что это было частью её агрессивной политики пересмотра границ и реваншизма, имеющей целью, в первую очередь, дискредитацию демократии и демократических ценностей. Но сегодня международное сообщество в Америке и Европе признает, что новая волна российской агрессии началась в 2008-ом году в Грузии, и затем продолжилась в Украине. Соответственно, сегодня существует серьезная предпосылка для того, чтобы этот процесс в конце концов завершился, т.е. чтобы в первую очередь произошло сдерживание России, а затем – восстановление того вреда, который Россия причинила международнуму либеральному строю» – считает Кутелия.

По словам эксперта, одним из главных достижений Грузии в течение последних девяти лет — это то, что несмотря на предпринятые Россией попытки, Грузия сумела защитить и сохранить демократию и население не отказалось от европейской и атлантической интеграции. Согласно всем социологическим опросам, данные цели имеют одинаково сильную поддержку из года в год.

В то же время политолог Шорена Лордкипанидзе из Гражданского совета по вопросам обороны и безопасности считает, что на месте ситуация не особенно изменилась. То есть, говорит она, помимо активизации политических инструментов, связанных с международным контекстом, положение людей, находящихся на оккупированной территории в ряде случаев усугубилось. Так в Южной Осетии и Абхазии, по её словам, продолжается дискриминация людей по этническому признаку.

«Для людей на месте единственное позитивное развитие событий после 2008 года – это, наверно, то, что все это время не было вооруженного противостояния. Хотя в другом плане в решении конфликта нет продвижек. В течение всего этого времени не произошло мирной трансформации конфликта», – говорит Лордкипанидзе.

Эксперт считает, что в целом, помимо «кризисной ситуации» в регионе и в мире, после войны 2008-го года внимание было сфокусировано на «гуманитаных вопросах и процессе выхода из кризиса», соответственно, говорит она, сократились возможности для создания в грузинском обществе «соответствующего дискурса» для мирной трансформации конфликта.

Суть конфликта

В то же время, Бату Кутелия не согласен с мнением, что начало прямого диалога между грузинами, абхазами и осетинами – достаточная мера для урегулирования вопроса целостности страны. По его словам, суть проблемы – это конфликт с Россией из-за разногласий, связанных с внешнеполитическим выбором Грузии. Кутелия утверждает, что Россия воспринимает демократию как прямую угрозу не только в случае Грузии. Согласно эксперту, Москва не приемлет распространения демократии на территории, которую она привыкла считать сферой своего влияния. Исходя из этого, говорит Кутелия, одним только диалогом между гражданами Грузии различной этнической принадлежности территориальная проблема не урегулируется, тем более, что на оккупированных территориях российские спецслужбы не допустят какого-либо даже теоретического сближения между разделенными оккупацией гражданами Грузии.

«Естественно, диалог необходим, в том числе и для того чтобы наши сограждане, изолированные от нас оккупационными силами, были в курсе того, что происходит по другую сторону разделительной линии – т.е. как работают демократические институты, как развивается страна и т.п. Но только диалог не сможет решить проблему целостности страны, тем более что народная дипломатия работала в определенной мере и до войны 2008 года, и по сей день. В частности, как в гуманитарном, так в экономическом плане, включая медицинскую помощь», – отметил Кутелия в интервью.

Что дальше?

Шорена Лордкипанидзе считает, что у сегодняшней Грузии больше возможностей для успеха в вопросе восстановления территориальной целостности страны, чем восемь лет назад. В частности, говорит она, это как сформировавшаяся уже «более масштабная» международная поддержка, а также собственный «негативный опыт», который Тбилиси, согласно её мнению, должен учесть в процессе деоккупации собственных территорий.

В свою очередь Бату Кутелия считает, что в том случае, если страна будет продолжать развиваться как демократическое государство, включая прогресс в плане евроатлантической интеграции, Грузия может надеется на позитивное решение своей территориальной проблемы.

«Время не играет против нас, если мы идем вперед. Мы свидетели того, что вошли в силу новые санкции США против России, меняются настроения в Европе. Все это создает предпосылки для позитивного исхода данного процесса. Хотя естественно нет гарантий, так как все это еще требует и наличие хорошо координированной внешней политики и политики безопасности со стороны грузинских властей», – считает Кутелия.