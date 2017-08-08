Квирикашвили: мы строим единый дом для грузин, абхазов и осетин

Мир между народами Грузии является безальтернативным приоритетом для страны. Заявления об этом были сделаны грузинскими лидерами в день девятой годовщины российско-грузинской войны.

«Мы работаем и прикладываем максимальные усилия для того, чтобы объединить и усилить нашу страну. Конечно же, миру нет альтернативы, и мы сделаем все для того, чтобы, в первую очередь, сохранить мир... Мы строим единую, экономически сильную, демократичную, действительно европейскую Грузию для того, чтобы это был единый дом для грузин, абхазов и осетин», – заявил журналистам премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили на Мухатгвердском кладбище в Тбилиси, которое он посетил 8-го августа чтобы почтить память военнослужащих, погибших в августе 2008 года.

Напомним, что в результате пятидневной российско-грузинской войны Россия признала независимость двух грузинских регионов – Абхазии и Южной Осетии – и ввела дополнительные войска и вооружения на свои военные базы на этих территориях. Все государства мира – за исключением России, Венесуэлы, Никарагуа и Науру – считают эти регионы территорией Грузии, оккупированной Россией.

«Безрезультатная попытка»

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили заявил, что девять лет назад Россия вторглась на территорию Грузии и официально осуществила оккупацию ее территорий. Этому, по его словам, предшествовала «гибридная война», которая началась с начала 1990-ых годов, т.е. с того момента, когда народ Грузии сделал выбор в пользу независимости.

Маргвелашвили также прокомментировал визит президента России Владимира Путина в Абхазию. Примечательно, что в день девятой годовщины войны с Грузией российский лидер встретился в Пицунде с сепаратистским лидером Абхазии Раулем Хаджимбой. Как заявил грузинский президент, со стороны Путина это является «абсолютно безрезультатной попыткой как-нибудь осуществить легитимацию исторической несправедливости, как-нибудь оправдать решение 2008-го года – сперва оккупацию, а затем решение разделить единое государство».

«Никогда искусственные заграждения, окопы, придуманные границы не разделят единство нашей страны. В ответ я хочу сказать, что мы не раз проходили через это – и Грузия всегда побеждала. Нашу государственность не смогли пошатнуть сильнейшие империи. Никакая новая история, или новая реальность, или же новое оправдание не изменит этой истины»,– подчеркнул Маргвелашвили.

Заявление МИДа Грузии

Грузинский МИД назвал поездку Путина в Пицунду «продолжением целенаправленной политики Москвы против Грузии».

«Подобное циничное действие в девятую годовщину августовской войны служит узакониванию с российской стороны насильственного изменения государственных границ суверенного государства путем военной агрессии, этнической чистки, и оккупации. Данным шагом Кремль также безрезультатно старается поддержать, и легитимировать свои оккупационные режимы, – отмечается в заявлении МИДа Грузии от 8-го августа.

Министерство иностранных дел Грузии призывает Россию «прекратить провокационные действия», направленные против государственности Грузии, и обращается к международному сообществу с просьбой дать «соответствующую оценку агрессивным шагам Москвы» и принять «действенные меры» для того, чтобы вынудить Россию выполнить взятые на себя международные обязательства, в том числе – по отношению к Грузии.

Встреча в Пицунде

Тем временем Владимир Путин, прибывший в Пицунду на несколько часов на вертолете, заявил, что Россия намерена и в будущем гарантировать безопасность Абхазии.

«Нам есть, о чем поговорить, но самое главное заключается в том, что у нас особые, совершенно особые отношения с Абхазией. Мы надежно гарантируем безопасность и самостоятельность Абхазии, независимость. Уверен, что так и будет дальше», – заявил президент России перед встречей с Раулем Хаджимбой.

Путин также прокомментировал планы создания совместного информационно-координационного центра (ИКЦ) органов внутренних дел, соглашение о порядке формирования и деятельности которого было ратифицировано 26-го июля абхазским парламентом.

«Очень рассчитываю, надеюсь на то, что эта совместная работа будет повышать уровень безопасности пребывающих здесь туристов», – заявил Путин.

Местные власти утверждают, что основная цель ИКЦ – координация российских и местных структур в деле борьбы с «организованной преступностью и другими опасными преступлениями», включая наркотрафик.

Российский президент также отметил, что договорился с Хаджимбой «еще теснее координировать шаги в противодействии вызовам и угрозам безопасности на Кавказе».

«Ключевую роль в обеспечении стабильности в регионе продолжает играть объединенная российская военная база на территории Абхазии», – заявил Путин.

Президент РФ сообщил, что Москва выделит Абхазии около 6 миллиардов рублей на финансирование инвестпрограммы на период с 2017 по 2019 год.

«Россия будет и дальше содействовать социально-экономическому развитию Абхазии, надежно обеспечивать ее безопасность, оказывать всемерную политическую поддержку», – пообещал Путин по итогам встречи с Хаджимбой.

Это четвертый визит Путина в оккупированную Абхазию. Предыдущие – имели место в 2013, 2011 и 2009 годах.

Заявление НАТО

В НАТО выразили сожаление в связи с тем, что визит президента России в Пицунду состоялся «без предварительного согласия грузинских властей».



«Визит президента Путина в грузинский регион, Абхазию, в девятую годовщину вооруженного конфликта наносит ущерб международным усилиям по поиску мирного решения путем переговоров... Мы не будем признавать никаких попыток изменить статус Абхазии и Южной Осетии как регионов Грузии», – заявил 8-го августа исполняющий обязанности официального представителя Североатлантического альянса Дилан Уайт.