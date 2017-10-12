Женевские дискуссии Грузии и России: обмен упреками и претензиями

Грузия и Россия обменялась обвинениями после завершения очередного 41-ого раунда международных переговоров по безопасности и стабильности на Кавказе, который прошел в Женеве 10-11 октября. Российский МИД высказал недовольство связями Тбилиси с НАТО, тем что Тбилиси требует допуска международных наблюдателей в Абхазию и Цхинвальский регион и продолжает на международных форумах поднимать вопрос оккупации и возвращения грузинских беженцев в свои дома.

Грузинский МИД в свою очередь потребовал объяснения от Москвы в связи с ущемлением прав этнических грузин на оккупированных территориях, милитаризации отколовшихся регионов и их постепенной аннексии. Несмотря на то, что 41-ая встреча по-прежнему не принесла конкретных результатов, стороны все же договорились о проведении следующего раунда в декабре.

Напомним, женевские дискуссии регулярно проходят с осени 2008 года с участием представителей ООН, Евросоюза, ОБСЕ, США, Грузии, России, Абхазии и Южной Осетии.

«Неприемлемо и провокационно»

В заявлении от 11-го октября российский МИД подчеркнул, что дальнейшее углубление сотрудничества Тбилиси с НАТО «воспринимается как реальная угроза региональной безопасности». Москва раскритиковала «антироссийскую направленность» учений Североатлантического альянса, которые прошли летом и осенью в Грузии, и в которых, согласно российскому МИДу, «было задействовано рекордное количество военнослужащих и тяжелой техники».

«Подобные действия Тбилиси и членов Альянса идут вразрез с целями Женевских дискуссий, обесценивают работу формата и ведут к росту напряженности в регионе», – считают в российском внешнеполитическом ведомстве.

Москва имеет в виду третьи по счету многонациональные военные учения НАТО «Достойный партнер» (Noble Partner), которые прошли в Грузии 30-го июля - 12-го августа при участии представителей вооруженных сил восьми стран – Армении, Грузии, США, Великобритании, Германии, Турции, Словении и Украины. Россия еще в прошлом году назвала эти учения провокационными.

Также в сентябре в Грузии уже в седьмой раз прошли многонациональные военные учения НАТО Agile Spirit - 2017. В нынешнем году помимо грузинских и американских военных, в них также приняли участие представители Болгарии, Румынии, Латвии, Украины и Армении.

МИД РФ также назвал «неприемлемой и провокационной» принятую накануне последнего раунда Женевских переговоров резолюцию Парламентской Ассамблеи НАТО в Бухаресте.

Примечательно, что в принятой на пленарном заседании Североатлантического альянса 9-го октября необязывающей резолюции «Стабильность и безопасность в зоне Черного моря» осуждается «продолжающаяся незаконная оккупация грузинских регионов – Абхазии и Южной Осетии» и содержится призыв к России вывести свои войска с территории Грузии.

О неприменении силы

МИД РФ также раскритиковал требование Тбилиси исполнить условие подписанного Россией соглашения о прекращении огня от 12-го августа 2008 года и предоставить международным наблюдателям допуск к оккупированным территориям.

«Догматическая приверженность грузинских представителей формуле «международных мер безопасности», неприемлемой для других участников, вновь не позволила принять текст совместного заявления (о неприменении силы – Н.Ч)», – сказано в сообщении российского МИДа.

Примечательно, что Тбилиси отказывается подписать соглашение о неприменении силы, так как считает, что отколовшиеся регионы не являются самостоятельными сторонами конфликта, и настаивает на том, что подписание такого соглашения, при необходимости, возможно только с Россией. Одновременно, Москва заявляет, что не признает себя стороной конфликта и отказывается подписать такое соглашение.

Тбилиси утверждает, что Грузия уже взяла на себя обязательство не применять силу для восстановления своей территориальной целостности, ссылаясь на заявления грузинских лидеров с трибун ЕС и ООН.Однако Цхинвали, Сухуми и Москва считают это недостаточным и настаивают на письменном оформлении данного устного заявления.

«Изоляция и пропагандистские мероприятия»

В сообщении МИД РФ также говорится о претензиях, которые на переговорах выдвинули сепаратисты. В частности, абхазская делегация в очередной раз заявила о «продолжающейся искусственной изоляции» в результате «целенаправленных» усилий, предпринятых Грузией и «ее союзниками».

Там же отмечается недовольство, высказанное представителями Цхинвали в связи с тем, что грузинская сторона регулярно привозит иностранных политиков к административной границе в Цхинвальском регионе и устраивает там «митинги».

«Подобные пропагандистские мероприятия чреваты серьезным обострением обстановки, ответственность за которое ляжет на Тбилиси», – сказано в заявлении российского МИДа.

В то же время МИД РФ назвал «лицемерием» высказанные претензии Тбилиси насчет того, что в результате установления российскими военными колючей проволоки вглуби территории подконтрольной Тбилиси, местные жители теряют доступ к собственным сельскохозяйственным участкам, и что закрытием пропускных пунктов в западной Грузии для этнических грузин, проживающим в Абхазии, чинятся препятствия для свободного передвижения. В Москве считают, что в указанных случаях сепаратистские власти предпринимают «законные усилия ... по упорядочиванию режима пересечения государственной границы».

Дискриминация по этническому признаку

В то же время в сообщении российского МИДа ничего не говорится о теме, которая,согласно заявлению грузинского МИДа, была главной претензией, высказанной грузинской делегацией на 41-ом раунде переговоров – т.е. «текущей этнической чистке оставшегося на оккупированных территориях грузинского населения и деструктивных действиях России».

В частности, согласно Тбилиси, грузинская сторона привлекла особоевнимание к недавнему факту разрушения оставшихся после российско-грузинской войны домов в грузинской деревне Эредви, назвав происходящее целенаправленной попыткой «стереть след грузинского населения с исконно грузинской земли оккупированной Россией», что согласно Тбилиси, является продолжением этнической чистки.

Напомним, в рамках «Инвестиционной программы социально- экономического развития Южной Осетии» в разрушенном в 2008-ом году во время российско-грузинской войны селе Эредви, в течение двух недель тяжелая техника уже снесла 163 дома из запланированных для сноса 268 домов. Согласно местным СМИ, после того как Эредви «расчистят» – т.е. приблизительно к концу октября, – земли передадут министерству сельского хозяйства сепаратистского региона для их последующего использования в сельскохозяйственных целях. Примечательно, что до войны 2008-го года, в Эредви проживало около 1000 этнических грузин.

Также одна из наиболее острых тем на переговорах, согласно грузинской стороне, была этническая дискриминация в Абхазии. В частности, то, что сепаратисты вынуждают грузин менять национальность и регистрироваться в качестве неизвестной до сих пор национальности «мурзаканских абхазов». В противном случае им отказывают выдавать документы.

Одновременно грузинская делегация высказала возмущение фактом закрытия грузинских школ в Абхазии и Цхинвальском регионе, а также милитаризацией оккупированных регионов и их аннескией со стороны Российской Федерации.

Грузинские беженцы и ВПЛ

Сухуми, Цхинвали и Москва традиционно отреагировали демаршем на предложенное Тбилиси обсуждение возвращения вынужденно перемещенных лиц и беженцев в Абхазию и Южную Осетию.

Напомним, что представители Сухуми и Цхинвали заявляют, что отказываются обсуждать проблему грузинских беженцев в рамках Женевских дискуссий до тех пор, пока Грузия не прекратит обсуждение данного вопроса в Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке. Российская сторона поддерживает позицию представителей отколовшихся регионов.

Согласно информации ООН, по состоянию на январь 2015 года число вынужденно перемещенных лиц, зарегистрированных в Грузии, составило 262 704 человек.

Напомним, в результате российско-грузинской войны, Россия в 2008 году признала независимость двух грузинских регионов – Абхазии и Южной Осетии – и перебросила туда дополнительные войска и вооружения. Все государства мира – за исключением Венесуэлы, Никарагуа и Науру – признают эти регионы территорией Грузии, оккупированной Россией.