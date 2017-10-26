Новые регуляции Евросоюза не создадут проблему передвижения гражданам Грузии

Безвизовому режиму Грузии с ЕС ничего не грозит, и новые регуляции Евросоюза о въезде/выезде (EES) не создадут проблему передвижения гражданам Грузии. Об этом заявил СМИ госминистр Грузии по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Виктор Долидзе.

«Это связано с тем, чтобы меры безопасности Евросоюза в связи с передвижением были максимально защищены. Если будет принято окончательно решение о том, что прибывающие в ЕС перед поездкой должны будут заранее пересылать свои данные, то оно вступит в силу с 2020 года, так как для этого требуется долгосрочная процедура.

Еще раз повторяю, не хочу, чтобы в обществе сложилось впечатление о том, что у Грузии хотя бы на минуту будет проблема в связи с безвизовым сообщением», – заявил журналистам 26-го октября Долидзе.

С разъяснением выступил и руководитель представительства Евросоюза в Грузии Янош Херман.

«Это не виза. Это будет простая, необходимая для путешествия авторизация», – заявил он 26-го октября.

Примечательно, что 25-го октября 477 депутатов Европарламента поддержали инициативу Европейской Комиссии об учреждении системы предварительной электронной авторизации перед въездом в ЕС для граждан 60-и стран, не являющихся членами ЕС.

Напомним, вступивший в силу 28-го марта безвизовый режим Грузии с Европой касается деловых, туристических и семейных визитов, но не предоставляет права трудоустройства. Граждане Грузии с биометрическими паспортами могут без виз посещать страны и страны-кандидаты Шенгенской зоны (Румынию, Болгарию, Хорватию и Кипр), а также Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию, и находиться на их территории 90 дней в течение 180-дневного периода.

Паралелльно, с 28-го марта был задействан и механизм быстрого приостановления безвизового сообщения, что дает возможность ЕС принять соответствующие меры в случае массовых фактов нарушения безвизового режима. Согласно грузинскому МИДу, нарушители правил и срока пребывания в странах ЕС, будут депортированы и им будет запрещен въезд в Шенгенскую зону в течение 5-ти лет. Помимо этого, каждый депортированный гражданин будет оштрафован на сумму в 3 тысячи евро.

Новая система

Как заявляют в Европарламенте, правила, касающиеся людей, въезжающих в Шенгенскую зону, срочно нуждаются в обновлении из-за проблем безопасности, а также увеличения за последние годы количества путешественников. Что касается новой системы, то она будет регистрировать имя, проездной документ, отпечатки пальцев, изображение лица, дату и место пересечения границы или получения отказа во въезде в Шенгенскую зону.

Более того, согласно сообщению Европарламента, новая система въезда/выезда заменит штамповки паспортов и будет сохранять данные о путешественниках в течение трех лет, что не только ускорит пересечение границы, но и будет способствовать выявлению случаев использования фальшивых документов или отслеживанию людей, которые остаются в Шенгенской зоне дольше предусмотренного времени.

Более того, как утверждают в Европарламенте, новая система будет более эффективным инструментом по предотвращению, обнаружению или расследованию террористической угрозы и других преступлений.

«Нашей целью было создание системы, которая будет способствовать созданию большей безопасности в Европе, но в то же время не причинит чрезмерные административные хлопоты людям, посещающим ЕС.

Мы предлагаем полностью автоматическую, электронную систему для внесения заявки в которую будет необходима лишь символическая оплата. Европа должна оставаться безопасным местом для живущих и работающих в ней людей, а также для тех, кто путешествует в ЕС», – заявила СМИ Кинга Гал, евродепутат из Венгрии и докладчик по новой законодательной инициативе.

Примечательно, что электронная регистрация на соответствующем сайте в интернете обойдется желающему путешествовать в 10 евро, за исключением граждан младше 18-и и старше 60-и лет, а также близким родственникам граждан ЕС. Для получения подтверждения по поводу въезда в Шенгенскую зону, системе потребуется 72 часа после регистрации.

«Угроза терроризма и пропаганда»

Руководитель Центра изучения вопросов безопасности и международных отношений Ника Читадзе отметил в интервью с «Голосом Америки», что повышенная угроза терроризма глобально и в частности, в Европе, способствовала тому, что государства стали рассматривать новые пути для обеспечения безопасности на своих территориях. К этому, говорит эксперт, в Европе добавился кризис, связанный с мигрантами.

Соответственно, еще в 2016-ом году в ЕС стали разрабатывать правовые процедуры для внедрения новой системы, которая поможет контролировать передвижение по ЕС граждан тех стран, которым не нужны въездные визы в зону Шенгена.

«Электронная система тем и хороша, что она сможет перепроверять и сверять информацию с неограниченной базой данных, в том числе Интерпола и Европола, что поможет выявить путешественников, представляющих риск безопасности, еще до того, как они приблизятся к границам ЕС. Естественно, это не решит проблему терроризма полностью, так как потенциальный преступник может быть и гражданином ЕС, как уже было не раз, но это все же будет шагом к обеспечению большей безопасности», – полагает Читадзе.

Эксперт отметил, что одобренный Европарламентом проект о новых регуляциях для путешественников в Евросоюз теперь будет направлен на рассмотрение государствам-членам ЕС, которые, возможно, захотят внести в него определенные изменения. Соответственно, по словам эксперта, возможно весь процесс продлится дольше, чем предполагается.

Политолог также указал на то, что антизападные силы постараются использовать данную инициативу ЕС и предоставить новые регуляции Евросоюза о въезде/выезде как ограничение, направленное именно против граждан Грузии и Украины – т.е. стран, с которыми было недавно отменено визовое сообщение.

«Российская пропаганда постарается предоставить новую систему о въезде/выезде ЕС как альтернативу Шенгенским визам в подтверждение своей риторики о якобы ненадежности западных обещаний – т.е. известный тезис «Западу вы все равно не нужны, так что лучше с Россией». Соответственно, власти постсоветских стран должны максимально прояснить ситуацию в данной связи и предоставить населению больше детальной информации», - считает Читадзе.