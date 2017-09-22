Квирикашвили: Россия активизировала политику оккупации и аннексии грузинских регионов

Россия продолжает нарушать взятые на себя международные обязательства. Об этом заявил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили в своем выступлении на 72-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН. По словам грузинского премьера, в 2017-ом году Москва активизировала свою политику оккупации и фактической аннексии Цхинвальского региона и Абхазии.

«Россия привела в исполнение так называемые «интеграционные соглашения» и подписала так называемые «договоры» с де-факто властями с тем, чтобы поглотить оккупированные грузинские регионы в военную, политическую и экономическую системы России и ускорить наращивание силы в обоих оккупированных регионах Грузии», – заявил грузинский премьер.

Квирикашвили отметил, что Москва продолжает укрепление линий оккупации путем установления новых заграждений из колючей проволки, так называемых «пограничных знаков», и других искусственных барьеров для того чтобы получить полный контроль над пунктами пропуска. Все эти действия, по словам Квирикашвили, усугубили гуманитарную ситуацию в регионе, так как в ряде случаев разделенными оказались земельные участки местных фермеров.

Люди, которым необходима медицинская помощь, так же как и школьники, которым оккупанты запрещают получать образование на родном языке, после закрытия большинства пунктов пропуска на линии оккупации не могут переходить на территорию, подконтрольную Тбилиси, и реализовать свои права на лечение и получение образования.

Напомним, в результате российско-грузинской войны, Россия в 2008 году признала независимость двух отколовшихся грузинских регионов – Абхазии и Южной Осетии – и перебросила туда дополнительные войска и вооружения. Все государства мира – за исключением Венесуэлы, Никарагуа и Науру – признают эти регионы грузинской территорией, оккупированной Россией.

«Мирным путем»

В то же время, как утверждает Квирикашвили, Грузия стремится к мирному урегулированию конфликта с Россией и в отличие от Москвы, исполняет все пункты соглашения о прекращении огня, которое при посредничестве ЕС, в 2008 году подписали президенты РФ и Грузии.

Грузинский премьер поблагодарил мировых лидеров за их поддержку территориальной целостности Грузии, в том числе с трибуны ООН. Примечательно, что заявления, содержащие критику российской оккупации Грузии, на 72-ой сессии Генассамблеи были сделаны рядом мировых лидеров, включая президентов Эстонии, Литвы, Польши, Словакии и Турции.

Квирикашвили одновременно упомянул резолюцию, признающую право всех беженцев и вынужденно перемещенных лиц (ВПЛ) на возвращение в Абхазию и Южную Осетию, которую Генеральная Ассамблея ООН 1 июня приняла уже в десятый раз.

«Мы признательны за поддержку ООН, но это не стало реальностью для сотен тысяч моих сограждан, которые ожидают возвращения домой только по той причине, что одно государство член ООН отказывается выполнять свои международные обязательства», – заявил Квирикашвили подразумевая РФ.

Премьер-министр Грузии также рассказал об усилиях, которые предпринимает Тбилиси чтобы восстановить доверие сограждан, проживающих на оккупированной территории – в том числе, предоставляя им бесплатную медицинскую помощь, образование и доступ ко всем тем возможностям, которые открылись после подписания Грузией соглашения об ассоциации с ЕС, включая безвизовый режим и свободную торговлю со странами Евросоюза.

Евроатлантическая интеграция и другие вопросы

В своем выступлении Квирикашвили также говорил об экономическом развитии Грузии, о прогрессе страны в осуществлении ряда реформ, о её улучшенных позициях в мировых рейтингах, и о планах укрепить позицию Грузии, как связывающего звена между Европой и Азией.

«Мы твердо решили улучшить инфраструктуру Грузии. Это имеет огромное значение для реализации геостратегических интересов Грузии, что подразумевает преобразование нашей страны в региональный центр ведения бизнеса, который свяжет друг с другом восток и запад», – заявил Квирикашвили.

При этом грузинский премьер подчеркнул, что Грузия стремится получить полноценное членство в Евросоюзе и НАТО.

«Граждане Грузии воспринимают это как свою судьбу, поскольку Грузия с давних пор является неотъемлемой частью общей культурной и исторической мозаики Европы», – подчеркнул Квирикашвили.

Одновременно грузинский премьер отметил в своем выступлении, что стратегическое партнерство с Соединенными Штатами оказалось ключевым для развития и обеспечения стабильности страны, и что Грузия стремится к еще большему углублению отношений с США.

Квирикашвили также напомнил в своей речи о вкладе, который Грузия вносит в евроатлантическую безопасность и в борьбу с терроризмом, несмотря на существующие вызовы на собственной территории. В частности, премьер говорил об активном участии грузинских военных в международных миротворческих миссиях в Афганистане, Центральной Африканской Республике и Мали и обязательства, взятых Тбилиси по противодействию терроризму, включая членство Грузии с 2014-го года в глобальной коалиции 86 стран партнеров по борьбе с террористической группировкой «Исламское Государство», и подписание Грузией 14 антитеррористичеких конвенций ООН и Европейской конвенции по борьбе с терроризмом.

Это было второе выступление Георгия Квирикашвили на Генеральной Ассамблее ООН. На полях 72-ой сессии грузинский премьер провел ряд встреч, включая встречи с генсеком ООН Антониу Гутерришем, Верховным представителем ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Федерикой Могерини, генеральным секретарем ОБСЕ Томасом Гремингером, и президентом Совета ЕС Дональдом Туском.