Грузия: двадцать пять лет с начала конфликта в Абхазии

Развязыванию войны между народами Грузии во многом способствовала политика России. Об этом заявил президент Грузии Георгий Маргвелашвили в своем заявлении в связи с 25-й годовщиной начала военных действий в Абхазии.

«Война между братьями, в разжигании которой значительную роль также сыграла взращенная на советском империализме российская государственная политика, превратила сотни тысяч людей в беженцев в своей собственной стране», – говорится в заявлении Маргвелашвили.

Об «иностранной силе», препятствующей сближению абхазов и грузин, говорится и в заявлении грузинского премьера Георгия Квирикашвили, которое было распространено как на грузинском, так и на абхазском языках.

«25 лет назад мы не смогли предотвратить братоубийственную войну. Начатое между нами и нашими братьями – абхазами кровопролитие принесло тяжелейшие последствия... История нашей совместной жизни является образцовой, и у нас нет права жить в такой реальности. Между нами не должна стоять иностранная сила, это пагубно для нас: грузин и абхазов, для будущего наших детей», – говорится в заявлении Квирикашвили от 14-го августа.

Грузинские лидеры высказали надежду на преодоление в скором времени существующих проблем в отношениях абхазов и грузин.

«Я очень надеюсь, что мы сможем исправить эту огромную ошибку и скоро наступит время, когда мы вернем сердца наших абхазских братьев и продолжим жизнь вместе в единой, сильной Грузии с любовью и взаимоуважением, насчитывающими века», – заявляет Квирикашвили.

В свою очередь грузинский президент считает, что исправить существующее положение возможно «только неукоснительным соблюдением мира, и в то же время,принципиальной международной и соседской политикой, восстановлением доверия и сотрудничества с собратьями, развитием единого и общего имиджа стран».

«Наступит день, когда мы вместе с абхазами и осетинами вместе приступим к строительству сильного, развитого, демократического и мирного государства, в котором общим делом каждого из нас, предпосылкой продвижения будет безопасность и экономическое благополучие всех граждан, защищенность политических прав, сохранение и углубление этнической, религиозной и культурной самобытности», - говорится в заявлении президента Маргвелашвили.

Вооруженное противостояние в Абхазии началось в 1992-ом году и длилось 13 месяцев и 13 дней. По неподтвержденным данным, в результате погибли 12 000 человек, а более 250 000 человек стали беженцами. Так, по данным переписи населения 1989 года, в Абхазии проживало 48% грузин и 17% абхазов. Сегодня, согласно абхазским официальным данным, число грузин, проживающих в Абхазии, сократилось до 19.26%, доля этнических абхазов выросла до 50.71% населения.

«Пробуждение от иллюзий»

Профессор грузинского Института государственного управления Торнике Шарашенидзе считает, что винить только Россию в конфликтах между народами Грузии неверно, так как, по его словам, если бы не ошибки, допущенные грузинами и абхазами, война бы не началась.

В частности, напоминает политолог, в Абхазии, где подавляющее большинство населения составляли этнические грузины, в своё время, при правительстве первого президента Звиада Гамсахурдии, не были приняты меры для обеспечения их прав, в результате чего в Абхазии к власти пришли силы, связанные с «ретроградными коммунистическими силами» России, которые впоследствие вынудили большинство грузин, проживающих в Абхазии, покинуть свои дома только из-за их этнической принадлежности.

Помимо этого, говорит Шарашенидзе, Грузия в те времена не смогла бы выиграть войну, так как внутри страны паралелльно не прекращалось противостояние между отстраненным от власти президентом Гамсахурдия и его оппонентами. Грузинская армия не была сформирована, и приехавший из России новый глава страны Эдуард Шеварднадзе «полностью еще не контролировал правительство», состоящее из людей, «далеких от политики и близких к криминальным силам».

«Война в Абхазии было пробуждением для находящейся в иллюзиях Грузии, в которой до этого не имели представления – какой будет борьба за независимость, и насколько будет трудно создать независимое от России государство в её непосредственном соседстве», – отметил Шарашенидзе в беседе с Русской службой «Голоса Америки».

Тем не менее, политолог считает, что несмотря на травматический опыт, Грузия все же смогла продвинуться вперед и продолжить развитие, в отличие от Абхазии, которая несмотря на финансовое содержание России, по его словам, как с политической, так и экономической точки зрения «все еще находится на том уровне развития на котором была 25 лет назад».

«Разрушающий эффект»

Эксперт Заал Анджапаридзе считает, что судить о том, кто и в какой мере виновен в развертывании военных действий в Абхазии – крайне сложно, так как по сей день полноценно и объективно не были исследованы обстоятельства и причины, обусловившие в начале 1990-ых начало вооруженного противостояния в Абхазии.

Одновременно, что касается роли России, согласно эксперту, Москва способствовала эскалации напряженности, так как «снабжала обе стороны оружием» и тем самым, подстрекала к началу вооруженного конфликта. Хотя, как утверждает Анджапаридзе, свою долю ответственности в этой войне несут также и грузины с абхазами, поэтому «было бы хорошо, если бы как абхазы, так и грузины когда-нибудь смогли это признать».

«Эта война имела разрушающий эффект для грузинского общества с социальной, психологической, экономической и политической точек зрения. Последствия этого тяжелого травматического опыта чувствуются и сейчас, хотя в меньшей мере, чем 10 лет назад. Помимо этого, наличие очагов конфликта замедлило процесс евроатлантической интеграции страны, также, как и экономическое развитие, в то же время этот конфликт создал предпосылку для того, чтобы уже в результате российско-грузинской войны в 2008 году, Москва признала независимость этого региона Грузии», – сказал Анджапаридзе в интервью с «Голосом Америки».

Напомним, в результате российско-грузинской пятидневной войны Россия признала в 2008-ом году независимость двух грузинских регионов – Абхазии и Южной Осетии – и ввела дополнительные войска и вооружения на свои военные базы на данных территориях. Все государства мира – за исключением России, Венесуэлы, Никарагуа и Науру– признают эти регионы территорией Грузии, оккупированной Россией.