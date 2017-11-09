Министр обороны Грузии посетит с визитом США

Грузинский министр обороны Леван Изория во время своего визита в США на следующей неделе встретится в Пентагоне с министром обороны США Джеймсом Мэттисом.

Изория сообщил СМИ, что на встрече с американским коллегой они обсудят «важные аспекты» двустороннего сотрудничества в сфере обороны.

«Я хотел бы подчеркнуть, что в сфере обороны мы переходим на качественно новый этап. США выделят более 100 миллионов долларов на военную реформу, что еще больше укрепит оборонные возможности Грузии и возведет на еще более высокий уровень стратегическое сотрудничество между нашими странами», – заявил грузинский министр.

Как сообщает министерство обороны Грузии, грузинская делегация во главе с министром обороны Леваном Изория посетит США 12-16 ноября и наряду с Пентагоном также проведет встречи в Белом доме и Конгрессе.

Визит грузинского министра предшествует началу реализации «Программы готовности обороны Грузии», запланированной на весну будущего года, и подразумевает трёхлетнюю подготовку американскими инструкторами оборонной способности девяти грузинских батальонов.

«Очень важный визит»

Председатель Атлантического совета Грузии Давид Сихарулидзе отметил в интервью с Русской службой «Голоса Америки», что с периода восстановления независимости Грузии в начале 90-ых, Соединенные Штаты внесли огромный вклад в формирование грузинских вооруженных сил. На данном этапе, говорит эксперт, Грузия особенно нуждается в укреплении своей обороноспособности для того чтобы противостоять российской гибридной войне.

Соответственно, Сихарулидзе считает визит грузинского министра обороны в США очень важным для Грузии, так как, по его словам, подобная динамика в отношениях Грузии и США положительно отражается на укреплении развития обороноспособности страны, что, в свою очередь, является «наиважнейшим компонентом государственности».

В то же время Сихарулидзе полагает, что грузинские власти должны серьезно осмыслить существующие угрозы, перед которыми стоит страна, и пересмотреть военный бюджет, особенно суммы, выделенные на безопасность. Примечательно, что бюджет Минобороны Грузии на 2017 год составляет 748 млн грузинских лари (около 310 млн долларов США).

«Грузии необходимо повысить и развить возможности воздушной обороны. А также одно из наиважнейших направлений, которая должна освоить Грузия – это развитие логистических возможностей страны. То есть нам необходимы современные порты, хабы, аэропорты, склады. Это сфера, в которую необходимо привлечь инвестиции, так как её развитие важно как для грузинской безопасности, так и для нашего вклада в глобальную безопасность. Так что я полагаю, что на встрече с Мэттисом, грузинский министр озвучит и этот вопрос», – говорит Сихарулидзе.

«Еще больший прогресс»

Профессор политологии Тбилисского государственного университета Корнелий Какачия обращает внимание на контекст визита грузинского министра обороны Грузии в США и отмечает, что вопреки опасениям аналитиков, высказанных год назад, после избрания нового президента США, двусторонние отношения, в том числе военное сотрудничество, продолжали развиваться.

«Факт, что Соединенные Штаты выделили Грузии 100 млн долларов на военную реформу и факт, что после назначения Трампом нескольких влиятельных фигур, включая Джеймса Мэттиса, который хорошо знаком с регионом и проблемами Восточной Европы и имеет твердую позицию в отношение России, вопросов не осталось. Мне видится, что у нас будет еще больший прогресс в военных отношениях с США», – считает Какачия.

Говоря о предстоящем визите Изория, эксперт сказал в интервью с «Голосом Америки», что помимо того, что грузинский министр ознакомит своих коллег в США с вызовами, перед которыми стоит Грузия на данном этапе, этот визит важен и в том плане, что по его итогам должны определиться контуры будущего сотрудничества оборонных ведомств двух стран на институциональном уровне.