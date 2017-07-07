В Гамбурге стартовал саммит «Большой двадцатки»

Лидеры ведущих экономик мира приступили к жестким переговорам по торговле и климату с президентом США Дональдом Трампом после того, как в пятницу в Германии стартовал саммит «Большой двадцатки».

Саммит в портовом городе Гамбург проходит на фоне заметных сдвигов в мировом геополитическом ландшафте. Политика Трампа «Америка прежде всего» сближает Европу и Китай.

Хозяйке саммита канцлеру Германии Ангеле Меркель предстоит нелегкая задача – попытаться привести лидеров к консенсусу по вопросам торговли, климата и иммиграции, которые вызывают еще больше споров с тех пор, как полгода назад Трамп обосновался в Белом доме.

В четверг вечером Меркель встретилась с Трампом в отеле в Гамбурге, где он пробеседовали в течение часа в попытке преодолеть разногласия, которые не удалось уладить за несколько недель активных переговоров, включавших организованную в последний момент поездку главного экономического советника Меркель в Вашингтон.

По мнению одного из участников переговоров со стороны Германии, переговорщики будут работать круглосуточно в попытке вырваться из тупика к концу саммита, который продлится до субботы.

Что касается климата, по данным источников Reuters, США пытаются добиться признания ископаемых видов топлива жизнеспособной альтернативой чистой энергетике, но европейцы возражают.

По словам ряда участников саммита, европейские страны и Канада попытаются убедить Трампа вернуться к выполнению Парижского договора об изменении климата, о выходе из которого было недавно объявлено в Вашингтоне.

В вопросе торговли, по данным источников, Вашингтон пытается отойти от формулировок, осуждающих протекционизм, которые Трамп принял на майском саммите «Большой семерки» на Сицилии.

Над торговыми переговорами висит угроза использования Вашингтоном закона времен «холодной войны» об ограничении импорта стали из соображений национальной безопасности. Этот шаг ударил бы и по Китаю, и по европейским партнерам.

На улицах Гамбурга работают около 20 000 полицейских из всех 16 земель Германии. Им предстоит обеспечивать безопасность во время протестов, в которых, как полагают, примут участие до 100 000 человек. Из них около 8 000, по словам полиции, готовы применить насилие.