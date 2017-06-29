Европейские лидеры вновь заявили о приверженности Парижскому соглашению

Европейские лидеры в четверг подтвердили свою приверженность Парижскому климатическому соглашению, несмотря на решение США выйти из него.

После встречи с коллегами в Берлине канцлер Германии Ангела Меркель заявила журналистам, что европейские члены «Большой двадцатки» сохраняют приверженность соглашению и будут обсуждать его на саммите, который пройдет в следующем месяце.

«Я могу сказать – во всяком случае, от лица Германии – что мы сожалеем о решении Соединенных Штатов Америки выйти из этого соглашения, – сказала Меркель. – Но мы, очевидно, будем поднимать вопросы, связанные с изменением климата, в ходе предстоящего саммита».

Президент Франции Эммануэль Макрон высказался в том же ключе, отметив, что европейские лидеры «подтвердили свою твердую приверженность Парижскому соглашению».

При этом Макрон добавил, что «изолировать страну не имеет смысла». Меркель также подчеркнула важность присутствия США в «Большой двадцатке».

Президент США Дональд Трамп в прошлом месяце объявил, что США выйдут из Парижского климатического соглашения, которое нацелено на сокращение выбросов углекислого газа и сдерживания роста среднемировых температур.

Трамп считает соглашение несправедливым по отношению к США и убежден, что оно причинит вред экономике, но при этом почти никак не поможет в борьбе с глобальным потеплением.

Трамп предложил пересмотреть условия соглашения, однако лидеры других стран говорят, что это невозможно.

Саммит «Большой двадцатки» пройдет 7-8 июля в Гамбурге, где мировые лидеры, как ожидается, обсудят широкий круг вопросов помимо глобального потепления.