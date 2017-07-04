Французский юрист возглавит расследование военных преступлений в Сирии

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назначил французского правоведа и бывшего судью руководителем следственного органа ООН, который будет документировать и привлекать к ответственности за наиболее серьезные нарушения международного права в Сирии, включая возможные военные преступления и преступления против человечности.

Пресс-секретарь Гутерриша Стефан Дюжаррик объявил о назначении на эту должность Катрин Марчи-Уэль, которая работала омбудсменом комитета Совета Безопасности по мониторингу за соблюдением санкций против экстремистской группировки «Исламское государство» и «Аль-Кайды».

Ранее она была судьей во Франции и международным судьей при миссии ООН в Косово и в суде Камбоджи, рассматривавшем дела лидеров красных кхмеров.

Она также работала старшим юристом в Международном трибунале по бывшей Югославии и работала на юридических должностях в МИД Франции.

Генеральная Ассамблея ООН, состоящая из 193 членов, в декабре прошлого года несмотря на возражения Сирии и России проголосовала за создание нового органа для «тесной координации» с Независимой международной комиссией по расследованию событий в Сирии, созданной Советом по правам человека ООН в Женеве.

В прошлом году комиссия заявила о «широкой распространенности» военных преступлений в Сирии.