Интернет в мире стал менее свободным

Согласно докладу неправительственной организации Freedom House, 2017 год ознаменовал собой ухудшение ситуации в сфере свободы интернета по всему миру. Это связано с давлением на сервисы мобильного интернета, ограничениями потокового видео и финансированием «троллей». Согласно результатам исследования, которое включает оценку свободы интернета в 65 государствах (что составляет около 87% всех пользователей интернета), наиболее заметное ухудшение уровня свободы всемирной сети отмечается в Украине, Египте и Турции. Наиболее плачевная ситуация в данной сфере наблюдается в Китае, следом идут Сирия и Эфиопия. Россия входит в список стран с несвободным интернетом, занимая в рейтинге 51 место.