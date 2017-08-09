Полиция арестовала подозреваемого в нападении на военных в пригороде Парижа

Власти убеждены, что он намеренно наехал на автомобиле на группу солдат
Французская полиция арестовала мужчину, подозреваемого в наезде на группу французских военных в среду вечером в пригороде Парижа. В результате атаки, которую власти считают преднамеренной, получили ранения шесть человек.
По словам анонимных источников, подозреваемый был задержан к северу от Парижа в автомобиле, который был использован при нападении.
Анонимный источник заявил, что задержанный подозревается в совершении нападения.
«Он вел автомобиль, который мы разыскивали, и попытался скрыться», – сказал источник, добавив, что в связи с этим полиция открыла огонь по подозреваемому.
Автомобиль въехал в солдат, когда они выходили из казармы в пригороде Парижа Леваллуа-Перре.
Мэр города Патрик Балканы заявил, что нападение, «без сомнения», было преднамеренным. «Автомобиль не остановился, – сказал он. – Он несся на них, стремительно ускоряясь».
Власти начали разыскивать водителя, а прокуратура Парижа заявила, что завела дело по линии борьбы с терроризмом.
Ранее в стране произошло уже несколько нападений на военных и полицию, присутствие которых усилено в ответ на призывы «Исламского государства» совершать нападения на Францию и другие страны, участвующие в бомбардировках позиций группировки в Ираке и Сирии.
За последние два года в результате атак, вдохновленных призывами «Исламского государства», погибли в общей сложности 230 человек. Крупные теракты произошли в 2015 году в Париже и в середине 2016 года в Ницце.
Пострадавшие в результате нападения в среду военные были приписаны к 35-му пехотному полку, который был сформирован для охраны популярных достопримечательностей Франции после серии нападений.
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