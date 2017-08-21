В Марселе фургон въехал в автобусные остановки: один человек погиб

Во французском Марселе фургон в понедельник въехал в две автобусные остановки, в результате чего один человек погиб, еще один получил травмы. Об этом сообщают французские медиа.

Полиция сообщила в Твиттере о проводимой операции и попросила местных жителей избегать живописного района Старого порта во втором по величине городе Франции.

Региональная газета La Provence и телеканал BFM-TV сообщили, что водитель автомобиля был арестован. Телеканал сообщил, что очевидец происшествия запомнил номер фургона и передал информацию полиции.

В результате наезда на вторую остановку погибла женщина, при первом наезде пострадал мужчина, сообщает BFM-TV. Остановки находятся в разных местах в городе.

Мотивы атак неизвестны.

Инцидент произошел через несколько дней после атак с использованием фургона в Барселоне и другом испанском городе, Камбрильсе, в результате которых погибли 14 человек.