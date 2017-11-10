Три человека пострадали в результате наезда машины во Франции

Полиция утверждает, что водитель ранее задерживался за различные правонарушения
Трое китайских студентов получили ранения и травмы в результате наезда автомобиля в Тулузе.
Французский телеканал BFM сообщил, что водитель машины был арестован на месте. Ранее он неоднократно задерживался за различные правонарушения, но, как утверждает полиция, не фигурировал ни в одном из списков выявленных экстремистов.
Прокурор Тулузы Пьер-Ив Кулло заявил, что мужчина страдал психическими расстройствами и до декабря прошлого года находился в специализированной клинике.
«Сейчас инцидент не рассматривается как террористический акт, но такая возможность не исключается», - сказал он.
Один из свидетелей происшествия заявил, что водитель машины «намеренно» попытался сбить студентов, один из которых находится в тяжелом состоянии.
Всем пострадавшим, среди которых одна девушка, около 20 лет.
В последние годы во Франции произошло несколько террористических актов, совершенных сторонниками группировки «Исламское государство». Сразу по горячим следам полиция не назвала имени виновника инцидента и не сообщила о мотивах преступления.
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