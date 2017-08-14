Глава Merck покинул президентский Совет в знак протеста

Исполнительный директор компании Merck & Co Inc Кеннет Фрейзер в понедельник покинул Совет американских производителей при президенте США Дональде Трампе, заявив, что делает это в знак протеста против нетерпимости и экстремизма.

Афроамериканец Фрейзер – пока единственный глава компании, покинувший один из консультативных советов президента из-за его реакции на столкновения в Вирджинии. Ряд видных демократов и республиканцев в выходные осудили реакцию Трампа.

Прошедший в субботу марш белых националистов в Вирджинии вылился в массовые столкновения, когда в группу их противников въехал автомобиль, в результате чего погиб по меньшей мере один человек.

Трамп заявил, что в инциденте было замешано «много сторон», не осудив непосредственно ультраправых, что вызвало критику с самых разных сторон политического спектра.

«Лидеры Америки должны уважать наши фундаментальные убеждения, четко осуждая проявления ненависти, фанатизма и идей превосходства одних групп над другими, что противоречит американскому идеалу всеобщего равенства», – заявил Фрейзер, объявляя о выходе из Совета.

«Как глава Merck и по соображениям личной сознательности я считаю своим долгом выступить против нетерпимости и экстремизма», – сказал он.

Трамп отреагировал в «Твиттере», заявив, что теперь, когда «Кен Фрейзер из Merck Pharma ушел из президентского совета производителей, у него будет больше времени, чтобы заняться снижение завышенных цен на лекарства». Акции Merck на нью-йоркской фондовой бирже в понедельник утром выросли на 0,8 процентов. Позиции компании на рынках в целом также укрепились.

Другие известные бизнесмены также прокомментировали инцидент в Шарлотсвилле.

«Линкольн: "Дом разделенный выстоять не сможет". Изолируйте тех, кто пытается нас разделить. Ничего общего с теми, кто нас объединяет», – написал в понедельник в «Твиттере» глава Goldman Sachs Ллойд Бланкенфейн.

Несколько руководителей крупнейших американских компаний ранее покинули различные президентские консультативные советы в знак протеста против политики Трампа.

Глава Tesla Илон Маск и глава Walt Disney Роберт Айгер в июне покинули президентский Форум стратегии и политики после того, как Трамп заявил о намерении выйти из Парижского соглашения по климату. Маск также ушел из Совета производителей.

Бывший глава Uber Technologies Трэвис Каланик покинул консультативный совет по бизнесу в феврале под давлением активистов и сотрудников, недовольных иммиграционной политикой администрации.

Белый дом в воскресенье заявил, что заявление Трампа, в котором он осудил насилие на марше белых националистов, также было направлено против Ку-клукс-клана и неонацистских группировок.

Демократы и республиканцы раскритиковали Трампа за то, что он слишком поздно отреагировал на инцидент, ставший первым крупным внутренним политическим кризисом за время его президентства, а также за то, что он напрямую не осудил ультраправых активистов.

В субботу Трамп осудил «это возмутительное проявление ненависти, фанатизма и насилия со многих сторон».

В воскресенье же Белый дом добавил: «Президент во вчерашнем заявлении очень решительно дал понять, что осуждает все формы насилия, фанатизма и ненависти, и, разумеется, это включает в себя и сторонников превосходства белой расы, и Ку-клукс-клан, и неонацистов, и все экстремистские группировки. Он призвал всех американцев сплотиться».