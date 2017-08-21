Впервые за 40 лет посторонним удалось увидеть золото Форт-Нокса

Митчу Макконнелу посчастливилось не только увидеть большую часть золотого запаса США, но и подержать в руках 27-фунтовый (12,25 кг) золотой слиток. Это первый визит гражданских лиц за последние 40 лет.

Макконнелл был одним из членов делегации политиков штата Кентукки, допущенных в золотохранилище Соединенных Штатов Америки впервые с 1974 года. Министр финансов США Стивен Мнучин инициировал визит вместе с конгрессменом Бреттом Гатри и губернатором Мэттом Бевином.

В Форт-Ноксе хранится более 147 миллионов унций золота, стоимость которого превышает 186 миллиардов долларов. Помимо золота, во время Второй мировой войны, в хранилище была спрятана Декларация независимости и конституция США.

Стивен Мнучин заявил, что впервые Форт-Нокс открыл свои хранилища для посторонних. В 1974 году здесь побывала делегация Конгресса и несколько журналистов. Митч Макконнелл сказал, что он никогда не задумывался о посещении Форт-Нокса, но воспользовался приглашением министра финансов США.

Перед тем как стать министром финансов, Стивен Мнучин был кинопродюсером. В Перед посещением он сказал группе бизнесменов из Луисвилля, что ему было важно увидеть золото, чтобы удостовериться в наличии «части наших национальных активов».

«Я полагаю, что золото все еще существует», - сказал Стивен Мнучин. – «Это был бы отличный фильм, если бы мы вошли в Форт-Нокс, а золота там не оказалось».

В интервью Макконнелл сказал, что он не может много говорить о визите руководствуясь соображениям безопасности. Губернатор штата Мэтт Бевин, выступая на радио WHAS, рассказал о нескольких деталях. В частности от отметил, что потребовалось «не так уж и мало времени», чтобы войти и выйти из Форт-Нокса. Он также добавил, что сотрудникам самого известного депозитария в мире пришлось сорвать пломбы, чтобы открыть хранилище для делегации.

Помимо золотых слитков, Бевин сказал, что ему удалось подержать в руках 20 долларовую золотую монету 1933 года выпуска, которая так и никогда не вошла в оборот.

«Все, что я скажу, так это то, что все невероятно хорошо защищено», - сказал Бевин. - «Золото в безопасности».