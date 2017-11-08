Экс-глава Yahoo извинилась за утечку данных и обвинила российских хакеров

Бывший исполнительный директор Yahoo Марисса Майер, выступая в среду на слушаниях об участившихся кибератаках, принесла извинения за масштабные утечки данных в компании, возложив вину на российских агентов.

«Поскольку эти утечки произошли во время моего пребывания на посту главы компании, я хочу принести искренние извинения всем нашим пользователям», – сказала она, выступая в сенатском Комитете по торговле. На слушаниях также выступили временный и бывший глава Equifax и высокопоставленный представитель Verizon Communications.

«К сожалению, хотя все принятые нами меры помогли Yahoo успешно защититься от череды атак со стороны хакеров, действующих по собственной инициативе или по указаниям властей, российские агенты сумели проникнуть в наши системы и похитить данные наших пользователей», – сказала она.

Компания Verizon, крупнейший сотовый оператор в в США, в июне приобрела большую часть активов Yahoo. Тогда же Майер ушла в отставку. В прошлом месяце Verizon сообщила, что взлом в 2013 году затронул 3 миллиарда аккаунтов, тогда как в декабре сообщилось о более 1 миллиарда аккаунтов.

В марте федеральная прокуратура предъявила обвинения двум агентам российской разведки и двум хакерам, подозреваемым в организации похищения 500 миллионов аккаунтов Yahoo в 2014 году. Это первый случай, когда правительство США предъявило уголовные обвинения в киберпреступлениях российским агентам.

Тем временем в США продолжается расследование о российских кибератаках во время президентских выборов 2016 года и возможных связях между российскими интересами и приближенными Трампа. Россия отрицает, что пыталась тем или иным образом повлиять на ход американских выборов.