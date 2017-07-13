В США может быть введено ежегодное переоформление документов для иностранных студентов

Министерство внутренней безопасности США рассматривает предложение, в соответствии с которым более чем 1,4 миллиона иностранных студентов придется каждый год заново оформлять разрешение на проживание в стране.

Предложение является частью плана по повышению национальной безопасности путем более тщательного наблюдения за иностранными студентами, сообщает The Washington Post.

Как сообщает издание со ссылкой на два анонимных источника, план потребует изменений в законодательстве, на которые уйдет, как минимум, полтора года. Также необходима будет поддержка со стороны Госдепартамента. Выдачей виз занимается Госдепартамент, а Министерство внутренней безопасности осуществляет наблюдение за теми, кто въезжает в страну.

По данным The Washington Post, в Министерстве выразили беспокойство по поводу того, что у студенческих виз слишком длительные сроки. Недавно ведомство сообщило, что в прошлом году сроки пребывания в стране превысили 2,8 процента студентов и держателей виз по программам обмена – это почти вдвое превышает средний показатель по краткосрочным визам.

Официальный представитель Министерства Дэвид Лэпан заявил: «Министерство внутренней безопасности рассматривает ряд мер, которые гарантируют, что наши иммиграционные программы, в том числе для иностранных студентов, обучающихся в США, работают в интересах страны, повышают национальную и общественную безопасность и гарантируют целостность нашей иммиграционной системы».

Заместитель исполнительного директора Ассоциации международного образования (Association of International Educators) Джилл Уэлч заявила: «Это повлечет за собой серьезные последствия для нашей национальной безопасности, внешней политики и экономических интересов, а также для потенциала Америки в сфере науки и инноваций».

По мнению Уэлч, иностранные студенты «приносят пользу нашим общинам и кампусам и остаются единственной категорией иностранных граждан в США, которая подвергается активному мониторингу».

В США ежегодно обучаются более миллиона иностранных студентов, принося миллиарды долларов в экономику страны. Около 77 процентов студентов приезжают из стран Азии, в первую очередь из Китая и Индии.