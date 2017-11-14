Минюст зарегистрировал компанию, отвечающую за деятельность RT, как иностранного агента

Организация, отвечающая за производство американских программ российской государственной телекомпании RT, официально зарегистрирована Минюстом США как иностранный агент.

Компания T&R Productions, зарегистрированная 10 ноября как агент организации ANO TV-Novosti, квалифицируется в документах как негосударственная организация.

При этом Минюст США квалифицировал ANO TV-Novosti как российскую правительственную структуру, ответственную за вещание, осуществляемое RT во всем мире.

Как отмечается в заявлении Минюста, компания T&R Productions предоставляет RT студии для работы, нанимает и оплачивает всех сотрудников RT, проживающих в США, и осуществляет вещание RT на английском языке.

«Американцы имеют право знать, кто действует в США, стремясь оказать влияние на правительство Соединенных Штатов и на (американское) общество, по воле иностранных руководителей», – заявил и.о.заместителя генерального инспектора по национальной безопасности Дэна Бенте.