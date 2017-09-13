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Конгрессмены против Майкла Флинна

Конгрессмены против Майкла Флинна
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Майкл Флинн проработал советником президента Трампа по национальной безопасности меньше месяца и был со скандалом отправлен в отставку. Над головой генерала в отставке продолжают сгущаться тучи

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