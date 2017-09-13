Конгрессмены против Майкла Флинна

Copy and paste the embed code below. The code changes based on your selection.
The code has been copied to your clipboard.
Video size
https://www.golos-ameriki.ru/a/4027508.html
Майкл Флинн проработал советником президента Трампа по национальной безопасности меньше месяца и был со скандалом отправлен в отставку. Над головой генерала в отставке продолжают сгущаться тучи
Уважаемые посетители форума, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.