День флага: российский праздник, у которого поменялся смысл

День государственного флага, отмечаемый в России 22 августа, существует как государственный праздник уже 23 года и уже обрел вполне официозные черты. В различных регионах его отмечают по-разному, зачастую – по инициативе и при поддержке местных администраций.

Российские медиа сообщают, что, например, в Якутии в этом году рисовали российский триколор, опуская руки прямо в краску, и проводили конкурс чтецов «Под флагом единым». В Ставрополе в рамках праздника исполняли гимн России на языке жестов. В нескольких регионах Кавказа растянули огромные трехцветные полотнища, а сотрудники Министерства по делам национальностей в Дагестане раздавали прохожим трехцветные ленточки.

При этом, согласно последнему опросу ВЦИОМ, россияне относятся к национальному флагу с уважением и испытывают при виде его гордость (71 процент от опрошенных), но гербом с двуглавым орлом они гордятся больше – 72%, а гимном со старой советской музыкой – еще больше: 75 процентов.

В 1991 году, когда Россия сменила советский флаг на бело-сине-красный, у этого шага российского руководства был вполне определенный смысл. Триколор был поднят вместо флага РСФСР на флагштоке московского «Белого Дома» в полдень 22 августа, когда вокруг здания российской власти проходил митинг людей, победивших ГКЧП. Перед этим многие из них трое суток простояли в «живом кольце» вокруг «Белого дома» – с момента, когда Борис Ельцин с брони танка объявил указания путчистов незаконными, и до этого самого митинга.

Поднятие российского дореволюционного флага над Москвой означало, что российская власть рвет с советской тоталитарной традицией – слова «свобода» и «демократия» на митинге 22 августа 1991 года повторялись очень часто.

На том же митинге 1991 года сотни тысяч людей почтили минутой молчания Дмитрия Комаря, Илью Кричевского и Владимира Усова – трех молодых людей, которые погибли в туннеле на пересечении Садового кольца и Нового Арбата, пытаясь в ночь с 20 на 21 августа остановить проход бронетехники. К площадке рядом с местом их гибели каждый год в августе стали приходить люди с цветами, а позже там появились памятник и флагшток – активисты, вспоминавшие о том, как они защищали российскую демократию, поднимали на нем 22 августа новый российский флаг.

Во времена Владимира Путина эта традиция лишилась благожелательного и даже нейтрального отношения со стороны московских властей. Несколько раз акции около памятника и флагштока не согласовывались, а 22 августа 2010 года лидеры оппозиции, в том числе Борис Немцов, были задержаны полицией за попытку пройтись по Москве с российским флагом.

В этом году полиция в Москве ничего не запрещала, но приблизительно 20 ее сотрудников следили за мероприятием внимательно: сначала за тем, как примерно 15 активистов собрались около Дома правительства на месте одной из баррикад 1991 года, а потом за тем, как эти активисты с развернутыми флагами прошли до памятника трем погибшим защитникам «Белого дома». Там к ним присоединились еще около сорока человек, и состоялся митинг.

Один из организаторов марша, член руководства российской оппозиционной организации «Солидарность» Михаил Шнейдер в интервью корреспонденту Русской службы «Голоса Америки» так объяснил разницу между многотысячными августовскими акциями памяти в 1990-х и малочисленной группой в 2017-м: «Мы сейчас живем в другой стране. В начале 90-х это была одна страна, а теперь – совершенно другая. Есть причина и чисто бытовая – сегодня не выходной день. А третья причина – естественная убыль, мы все постепенно стареем. Кому-то уже трудно выходить на улицу. Но главное – это другая общественная атмосфера в стране».

Михаил Шнейдер, бывший одной из ключевых фигур движения «Демократическая Россия» в начале 90-х, говорит, что триколор для него по-прежнему важен как флаг, который был над «Белым домом»: «Для меня этот флаг — символ перемен. За прошедшие 26 лет много чего произошло, и наш российский флаг участвовал в разных акциях, в том числе очень нехороших. Но я помню этот флаг как олицетворение надежды, мечты о свободной России».

Небольшой митинг на месте, напоминающем о столкновении граждан и армии в августе 1991 года, начался с поднятия флага и продолжался недолго. Один из выступивших на нем, заместитель председателя партии «Яблоко» Александр Гнездилов, сказал: «Мы находимся на месте гибели трех героев, которые отдали свои жизни в том числе и за тот флаг, который сегодня реет над каждым государственным учреждением нашей страны, и это означает их несомненную историческую победу. Но – несомненную ли, и победу ли? Сегодня мы видим, что нет такого пережитка из нашего уже позавчерашнего дня, который бы не был с легкостью превращен в нашу сегодняшнюю жизнь. Государство отворачивается от современности и уходит в архаику».

Прохожие на Новом Арбате в середине рабочего дня практически не обращали внимания на акцию ветеранов борьбы за демократию в России, которая довольно быстро завершилась.