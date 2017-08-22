США отправили первую партию угля для Украины

КИЕВ – Соединенные Штаты намерены стать надежным поставщиком антрацита Украине, после того как Россия захватила контроль над значительными запасами угля в Донбассе. Об этом сообщает посольство Украины в Соединенных Штатах 21 августа, комментируя оправку первой партии американского угля из порта в Балтиморе для нужд тепловых электростанций украинского предприятия «Центрэнерго».

«Это серьезное начало тех договоренностей, которые были достигнуты президентом Украины Петром Порошенко во время встречи с президентом Дональдом Трампом и с руководителями министерства торговли и министерства энергетики. Почему это важно? Потому, что это гарантия энергетической безопасности: украинцы будут с электроэнергией этой зимой. С коммерческой точки зрения – это выгодный проект», –отметил посол Украины в США Валерий Чалый.

Он сказал, что Украина и Соединенные Штаты имеют большие возможности для сотрудничества в энергетическом секторе, отметив в комментарии Украинской службе «Голоса Америки», что американский уголь уже поставляется по вполне конкурентным ценам, которые в будущем могут быть еще снижены.

С американской стороны в мероприятии приняли заместитель министра торговли США Израэль Эрнандес, помощник министра энергетики США по международным вопросам Уэлс Гриффит и руководство компании XCoal.

Напомним, что публичное акционерное общество «Центрэнерго» и Xcoal Energy & Resources подписали ключевое соглашение на поставки в Украину семисот тысяч тонн угля. Соглашение стало возможным в результате договоренностей, достигнутых с администрацией США во время визита президента Петра Порошенко 20 июня 2017 года в Вашингтон.

Монополия со стороны агрессора – это всегда плохо, а разрыв этой «пуповины» – газовой и угольной зависимости для страны, которая обороняется – иногда бывает непростым решением

«Прибытие первого судна объемом 85 тысяч тонн в порт «Южный» ожидается уже в начале сентября этого года. Весь законтрактованный американский уголь планируется отгружать на нужды Трипольской ТЭС, что позволит электростанции возобновить работу и стабильно пройти осенне-зимний период 2017-2018 годов», – подчеркивается на сайте ПАО «Центрэнерго».

В состав Публичного акционерного общества «Центрэнерго» входят три тепловыеэлектростанции – Углегорская, Змиевская и Трипольская. Суммарная проектная мощность станций составляет около четырнадцати процентов от общей мощности электростанций Украины. На сайте компании отмечается, что в общем объеме производства электроэнергии Украины доля выработанной электроэнергии ПАО «Центрэнерго» составляет около восьми процентов.

О диверсификации и преобразовании в энергетике

Директор Центра общественно-информативных технологий «Форум» Валерий Дымов, считает, что энергетическая диверсификация позволит Украине со временем укрепить новые экономические связи.

«Монополия со стороны агрессора – это всегда плохо, а разрыв этой «пуповины» – газовой и угольной зависимости для страны, которая обороняется – иногда бывает непростым решением. Но рано или поздно нужно было уходить от монополии. Как мы видим, уголь антрацитной группы «А» оказался больше на оккупированной территории, а украинское общество было против того, чтобы мы торговали с предприятиями, которые использовали свою прибыль для войны», – говорит Валерий Дымов корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Внутренние экономические тенденции, по словам Валерия Дымова, не позволяли экономике и энергетике учитывать последние технологии и новации, применимые в западных странах, поскольку энергетическая отрасль – шахты и энергостанции – часто принадлежат одним и тем же собственникам, не заинтересованным что-то менять.

«Донбасский антрацит добывался на шахтах одного собственника и сжигался в топках его же электростанций. Для бизнеса этот процесс может быть бесконечным, пока он рентабелен. Сегодня Украина получает возможность налаживать новые связи, разрывать зависимость от поставок угля из Донбасса», – подчеркивает Валерий Дымов.

По словам эксперта, уголь, который Украина покупала ранее для своих электростанций на востоке страны, часто дотировался за счет национального бюджета.

Поэтому в краткосрочной перспективе импорт американского угля позволит украинским ТЭС, работающим на антраците, выиграть время для переоборудования своих мощностей на потребление газового угля марки "Г"

«Американский уголь мы закупаем по 113 долларов за тонну, а донбасский на оккупированных территориях покупали якобы по 60 долларов за тонну. Но за этот уголь платил украинский бюджет – дотациями на перевозку по железной дороге и финансированием убыточных шахт», – подчеркивает Валерий Дымов.

Валерий Дымов говорит, что без преобразований в энергетическом секторе страны невозможно провести реформы. Путь демонополизации постсоветских связей в энергетике, по его словам, прошли все страны бывшего советского блока – в Восточной и Центральной Европе.

Американский уголь, разумный шаг и собственные возможности

Политтехнолог Дмитрий Бачевский считает, что помимо диверсификации поставок угля, украинская власть должна решиться на стратегический шаг – модернизировать устаревшие теплоэлектростанции.

«После оккупации Донбасса в энергетическом секторе нужно решать несколько важных вопросов: наладить надежные каналы поставок антрацита из-за рубежа, не стать зависимыми от поставщиков и вложить средства в переоборудование теплоэлектростанций (ТЭС) на потребление украинского угля марки «Г» и заново выстроить замкнутую систему, которая будет включать в себя добычу энергоресурсов и тепловую генерацию», – говорит Дмитрий Бачевский корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Дмитрий Бачевский считает, что, несомненно, разумным шагом было бы в стратегической перспективе выстроить схему без импорта угля – перевести все тепловые электростанции на уголь марки «Г».

«Запасы этого угля в Украине огромны, и он добывается на подконтрольной Киеву территории. Однако для этого понадобится время и значительные средства, которых сегодня нет. А острую проблему нужно решать прямо сейчас. Поэтому в краткосрочной перспективе импорт американского угля позволит украинским ТЭС, работающим на антраците, выиграть время для переоборудования своих мощностей на потребление газового угля марки "Г"», – отмечает Дмитрий Бачевский.

Вместе с тем, он говорит, что поставки американского угля создают новые технологические цепочки и этот факт должен положительно сказаться на развитии национальной энергетической отрасли.

«Это так же крайне важно, учитывая, что энергетика остается оружием и средством давления со стороны Кремля. Насколько возрастут коммунальные тарифы – пока говорить рано. Но главная причина такого положения дел – потеря угледобывающих антрацитовых шахт в Донбассе. В такой ситуации энергетический сектор Украины в любом случае вынужден нести затраты, либо покупая дорогой уголь, либо вкладывая колоссальные деньги в переоборудование собственных тепловых электростанций», – утверждает Дмитрий Бачевский.