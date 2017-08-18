В Финляндии неизвестный напал на прохожих с ножом

Неизвестный в пятницу напал с ножом на прохожих в центре города Турку. По сообщению правоохранительных органов, прибывшим на место полицейским не удалось уговорить нападавшего бросить оружие, и они были вынуждены открыть огонь.

«Несколько человек получили ножевые ранения в центре Турку. Полиция открыла огонь по нападавшему. Один человек задержан», — говорится в заявлении городской полиции в Твиттере.

Как сообщило агентство Reuters, нападавший был ранен в ногу и после этого арестован полицией.

По сообщению газеты Turun Sanomat, в результате нападения один человек погиб. О других пострадавших пока ничего не известно.

Представители городских властей и правоохранительные органы Финляндии пока не комментируют эту информацию.

Телерадиокомпании страны распространили обращение к жителям Турку, призвав их воздержаться от посещения района, в котором произошел инцидент. Усилены меры безопасности в аэропорту Хельсинки и на железнодорожных станциях по всей стране.