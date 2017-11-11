Американская спортсменка обвинила экс-президента ФИФА в сексуальных домогательствах

Голкипер американской женской футбольной сборной Хоуп Соло заявила, что она стала жертвой сексуальных домогательств со стороны экс-президента ФИФА Йозефа Блаттера в 2013 году.

В субботу сам Блаттер поспешил опровернуть это заявление, назвав обвинения в свой адрес «абсурдом».

Накануне в интервью португальской газете Expresso 36-летняя Соло сообщила, что инцидент произошел на церемонии вручения спортивных наград Ballon d'Or. Перед началом мероприятия Блаттер якобы схватил ее за ягодицы.

По словам двукратной олимпийской чемпионки и обладательницы Кубка мира, женщины в профессиональном футболе нередко подвергаются сексуальным домогательствам со стороны чиновников спортивных федераций.

«Я видела это в течении всей моей карьеры, и хотела бы, чтобы большее число спортсменов рассказывали о своем опыте, - сказала Хоуп Соло. – Ситуация вышла из-под контроля не только в Голливуде».

Соло была вынуждена покинуть национальную сборную США после того, как она публично назвала игроков команды Швеции, выбравших оборонительный стиль игры, «трусами». В результате разразившегося скандала она была дисквалифицирована, и решила не возвращаться в большой спорт.

81-летний Йозефф Блаттер находился на посту президента ФИФА с 1998 по 2015 год, и был вынужден подать в отставку после обвинений в коррупции.