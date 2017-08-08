​Россия приостановила выдворение Али Феруза после требования ЕСПЧ

Московский городской суд во вторник приостановил выполнение решения Басманного суда, который 1 августа счел журналиста «Новой газеты» Али Феруза (Худоберди Нурматова) нарушившим правила пребывания в России и подлежащим выдворению в Узбекистан, гражданином которого он является.

В постановлении Мосгорсуда сказано: «Решение Басманного суда о выдворении Нурматова из России изменить. Дополнить постановление суда абзацем о приостановлении исполнения решения в связи с решением Европейского суда по правам человека о применении к нему правила 39 Регламента суда». Правило 39 Регламента ЕСПЧ говорит о запрете на любое его перемещение с территории России до вынесения решения в Страсбургском суде, куда журналист ранее обратился с краткой жалобой.

Сейчас Али Феруз содержится в Центре временного содержания для иностранных граждан под Москвой. После решения Мосгорсуда о приостановлении процедуры его выдворения глава Совета по правам человека при президенте России Михаил Федотов заявил агентству «Интерфакс»: «Полагаю, что совершенно необязательно все это время содержать Али Феруза в учреждении для содержания иностранных граждан, подлежащих депортации или выдворению, поскольку он сейчас не подлежит ни депортации, ни выдворению. Можно было бы его и отпустить домой».

Али Феруз, по заявлениям многих юристов и правозащитников, может быть подвергнут преследованиям в Узбекистане как из-за оппозиционных взглядов, так и за принадлежность к ЛГБТ, что в этой стране является уголовно наказуемым. После задержания журналиста 1 августа российской полицией за него заступились многие общественные деятели, а также международные правозащитные организации, такие, как Amnesty International и Human Rights Watch.

Тем не менее, на прошлой неделе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в деле Али Феруза «ситуация очень сложная, и ряд факторов не позволяет, скажем так, закрыть глаза на ряд нарушений, которые имеют место».

Amnesty International вечером 8 августа выразила удовлетворение по поводу решения суда в Москве. В официальном заявлении заместитель директора Amnesty International по Европе и Центральной Азии Денис Кривошеев сказал: «Прекращение депортации Али-Феруза в Узбекистан, где ему грозит реальная угроза преследований и пыток, а гомосексуальность является преступлением, – это позитивный шаг. Тем не менее, его продолжающееся содержание под стражей, несмотря на его заявления о том, которые он был избит, является возмутительным. Он не совершил абсолютно никакого преступления, и могут пройти месяцы или даже годы до принятия окончательного решения Европейским судом по правам человека».

«Российские власти должны немедленно освободить Али Феруза. Они должны обеспечить свою физическую безопасность и эффективную защиту от насильственного возвращения в Узбекистан», – считает один из руководителей Amnesty International.

Дмитрий Муратов: такие побои нанести самому себе нельзя

Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов в интервью корреспонденту Русской службы «Голоса Америки» рассказал, что 5 августа лично видел следы жестокого избиения, которому подвергся Али Феруз при конвоировании его в центр временного содержания: «Я приехал к нему, меня пропустили, поскольку я член Общественного совета МВД, ну, и главный редактор «Новой газеты», конечно. Я попросил его задрать майку. В общем, это гематома с левой стороны, вся лопатка. Я не измерял сантиметром, но на глаз это приблизительно 20 с лишним на 20 с лишним сантиметров. Это жуткого цвета багрово-фиолетовая гигантская гематома. Удар был явно нанесен с остервенением и ненавистью».

Дмитрий Муратов полагает, что такой удар могли нанести только конвойные: «Когда он был в суде, никаких повреждений и травм у него не было. А потом его доставили в конвойной «Газели» (а сопровождал его конвой Федеральной службы судебных приставов, а не МВД) в этот центр, подведомственный МВД, с руками, скрученными сзади и закованными в наручники. И там при первичном осмотре доставленного сразу же было составлено заключение о том, что он доставлен избитым. Они не стали скрывать то, что к ним поступил заключенный с такими следами побоев, чтобы не перенеслось это на них. Затем туда приехали члены Общественной наблюдательной комиссии, их было три человека, которые наблюдали тоже, что и я, своими глазами. Нанести себе самостоятельно такие удары не представляется возможным никак».

Главный редактор «Новой газеты» говорит, что сейчас Али Феруз находится в относительно приемлемых условиях, но его здоровье подорвано: «Побои привели к тяжелым результатам. Он сердечник. У него еще отказал желудок – к моему приезду он трое суток не ел. Однако там на самом деле пытаются к людям относиться по-человечески. И там будет врачебное обследование. Его адвокат и я ходатайствовали о том, чтобы его показали нормальным врачам, что уже и происходит».

По словам Дмитрия Муратова, к предотвращению выдворения Али Феруза в Узбекистан привела активная позиция гражданского общества России: «Непредсказуем был даже сам факт того, что ЕСПЧ вынесет такое предписание, не было ничего предопределено. Наше общество взяло и поддержало Али, оно оказалось готово к тому, чтобы защищать конкретного человека. Почему у матери отбирают сына (мать, брат и сестра Али Феруза живут в России и являются ее гражданами – Д.Г.)? Реакция наших коллег – Московского Союза журналистов, выпустившего заявление, всех наших коллег, кроме киселевского МИА «Россия сегодня», говорят о сочувствии и сострадании. Вместо того, чтобы парня сделать отверженным, изгоем, все сказали – а как так? За Али вступилось общество, и, в конце концов, апелляционная инстанция Московского суда встала на сторону общества, Али и его матери, не став разлучать его навсегда с семьей. Это большой был труд, а не само собой все произошло».

Кирилл Коротеев: выдворив Али, Россия бы нарушила ряд статей Европейской конвенции о правах человека

Представитель Али Феруза в ЕСПЧ, юрист правозащитного центра «Мемориал» Кирилл Коротеев заявил в интервью «Голосу Америки», что решение Страсбургского суда о запрете на перемещение Али Феруза из России было логичным: «Речь идет о риске, которому Али Феруз подвергся бы, будучи депортирован в Узбекистан. Вообще, один факт существования уголовной ответственности за гомосексуальность, на мой взгляд, в принципе несовместим с любыми понятиями человеческого достоинства. Он может быть в любой момент подвергнут в Узбекистане уголовному преследованию, и в Узбекистане ему в любом случае грозят пытки».

Кирилл Коротеев уверен, что Россия понимает свою ответственность по статьям Европейской конвенции: «Были бы нарушены как минимум две статьи: статья 3 Конвенции – это запрет пыток, и статья 8 – это право на частную семейную жизнь. Мать Али Феруза – гражданка России. И выдворение его, не совершившего в России ничего страшного и ужасного, при игнорировании его права на уважение семейной жизни также будет противоречить Конвенции».

Судьба журналиста, по мнению его юридического представителя, должна сложиться удачно, если российские власти продолжат считать себя связанными обязательствами перед ЕСПЧ: «На мой взгляд, абсолютно вероятно, что Европейский суд окончательно запретит выдворять Али Феруза в Узбекистан. И тогда выход, собственно, один, он предусмотрен российским правом. На основании правила 39 Регламента ЕСПЧ Али Ферузу должно быть предоставлено временное убежище, а если уж Россия так не хочет видеть его на своей территории, я думаю, он будет готов Россию покинуть в направлении третьей безопасной страны, которая готова его принять».