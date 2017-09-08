Глава FEMA: «Ирма» будет иметь «разрушительные последствия»

Власти США прогнозируют, что ураган «Ирма» будет иметь «разрушительные последствия» для целого региона страны, и поэтому проводят масштабные подготовительные работы, сообщил глава Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA) в пятницу 8 сентября.

«Ирма» обрушится на Флориду ночью в субботу, и, как ожидается, часть штата лишится электроснабжения на несколько дней – в лучшем случае. Более ста тысяч человек могут быть вынуждены обратиться во временные убежища, сообщил глава ведомства Брок Лонг на пресс-конференции.

«Ураган «Ирма» продолжает представлять собой угрозу разрушительного характера или для штата Флорида, или для других юго-восточных штатов страны», – предупредил глава FEMA.

Надвигающемуся урагану ранее была присвоена пятая – наиболее опасная – категория по шкале Национального центра ураганов. Позже, к началу пятницы, силу «Ирмы» понизили до четвертой категории. Шторм уже привел к сокрушительным последствиям для целого ряда Карибских островов.

С 1851-го года США пережили три угагана пятой категории. Лонг подчеркнул, что «Ирма» намного крупнее последнего пятибального урагана «Эндрю», обрушившегося на США в 1992-м году. Он призвал население не игнорировать распоряжения властей об эвакуации. «Люди должны прислушаться к предупреждениям и уехать», – подчеркнул глава FEMA. Власти уже подготовили тысячи сотрудников служб реагирования и миллионы сухих пайков и литров питьевой воды, добавил он.

Национальный метеорологический центр сообщает, что пятница – последний день эвакуации. Позже порывы ветра во Флориде начнут достигать опасной скорости.

Накануне авиалинии организовали дополнительные вылеты из штата. Авиасообщение приостановлено в пятницу, начиная со второй половины дня.

Глава Министерства здравоохранения США Том Прайс охарактеризовал «Ирму» как «невероятно опасный шторм», добавив при этом, что «время, когда еще можно достичь безопасного места, быстро истекает».

Прайс также сообщил, что главный госпиталь острова Сен-Томас (Американские Виргинские острова) был закрыт из-за повреждений, вызванных «Ирмой», и пациенты, находившиеся в критическом состоянии, были эвакуированы в Пуэрто-Рико и на другие близлежащие острова.

В пятницу Палата представителей США одобрила 316 голосами против 90 меру, предполагающую увеличение финансирования FEMA и местных организаций для борьбы со стихийными бедствиями более чем в два раза – теперь этот бюджет составляет $15,25 млрд. Накануне Сенат одобрил этот же законопроект 80 голосами против 17.

Без надлежащий действий законодателей бюджет FEMA мог бы оказаться исчерпанным к этой пятнице. Как ожидается, президент Трамп, поставит свою подпись под законопроектом сегодня.

Мера, предложенная законодателями, также продлевает действие Национальной программы страхования затоплений до пятого декабря 2017-го года – ранее действие программы истекало 30 сентября.