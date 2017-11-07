Линки доступности

Языки
Новости

Татьяна Фельгенгауэр впервые вышла в эфир после нападения

Татьяна Фельгенгауэр

Ведущая «Эхо Москвы», пережившая ранение в горло, сообщила, что ей предстоит длительная реабилитация

Российская журналистка Татьяна Фельгенгауэр впервые вышла в эфир после нападения, в результате которого она получила ножевое ранение в горло.

Заместитель главного редактора «Эхо Москвы», единственной российской независимой информационной радиостанции, Фельгенгауэр провела несколько часов в состоянии искусственной комы после атаки на студии в центре Москвы в октябре.

Фельгенгауэр появилась в утренней программе «Эхо Москвы» в понедельник и сообщила, что ей еще предстоит длительная реабилитация.

Она сказала, что все еще чувствует слабость и проводит большую часть времени дома в постели, и что ей назначен охранник.

«Я ужасно благодарна людям, которые меня охраняют и дают мне чувство безопасности», – цитирует ее ТАСС.

Уважаемые посетители форума, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Читайте также

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG