Российская журналистка Татьяна Фельгенгауэр впервые вышла в эфир после нападения, в результате которого она получила ножевое ранение в горло.

Заместитель главного редактора «Эхо Москвы», единственной российской независимой информационной радиостанции, Фельгенгауэр провела несколько часов в состоянии искусственной комы после атаки на студии в центре Москвы в октябре.

Фельгенгауэр появилась в утренней программе «Эхо Москвы» в понедельник и сообщила, что ей еще предстоит длительная реабилитация.

Она сказала, что все еще чувствует слабость и проводит большую часть времени дома в постели, и что ей назначен охранник.

«Я ужасно благодарна людям, которые меня охраняют и дают мне чувство безопасности», – цитирует ее ТАСС.