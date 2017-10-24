Раненую Татьяну Фельгенгауэр перевели в отделение интенсивной терапии

Известной российской радиожурналистке Татьяне Фельгенгауэр, которая была ранена в горло, провели хирургическую операцию, после чего ее перевели в отделение интенсивной терапии.

Об этом во вторник сообщила радиостанция «Эхо Москвы».

Ведущая радиопрограмм и заместитель главного редактора «Эхо Москвы», единственной независимой российской информационной радиостанции, была введена в состояние искусственной комы в понедельник, после нападения на студию радиостанции в центре Москвы.

Нападение стало очередной атакой на журналистов и активистов за последние годы, большинство из которых остались нерасследованными.

Следственный комитет установил личность нападавшего. Им оказался 48-летний Борис Гриц, обладатель российского и израильского гражданства.

После задержания он сообщил следователям, что в течение пяти лет находился «в телепатическом контакте с Фельгенгауэр. Ожидается, что во вторник он предстанет перед судом.

Критические репортажи «Эхо Москвы» и других немногих независимых российских СМИ делали их мишенью для выступлений государственных СМИ.

Две недели назад государственный телеканал «Россия 24» выпустил репортаж, в котором заявил, что радиостанции платят за «дестабилизацию общества» накануне выборов президента России в марте.

Другой популярный ведущий «Эхо Москвы», Юлия Латынина, в сентябре покинула Россию, после того как ее машину, предположительно, подожгли.

Однако Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что нападение на журналистку "Эхо Москвы" совершил «безумец» и призвал не искать в этих действиях какой-либо подоплеки.

«Действия безумца – они и есть действия безумца. Пытаться их с чем-то увязывать, окрашивать их в какой-то цвет, это абсолютно нелогично и неверно», – отметил Песков.

«Мы действительно сожалеем и сочувствуем и самой Татьяне, и ее родным и близким, и всему коллективу радиостанции "Эхо Москвы" в связи с тем, что она подверглась нападению этого безумца, – сказал далее пресс-секретерь. – Мы искренне желаем Татьяне скорейшего выздоровления».