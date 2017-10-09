84-летняя сенатор Дайан Файнстайн решила баллотироваться на новый срок

Самый пожилой действующий сенатор в США Дайан Файнстайн объявила, что намерена вновь баллотироваться.

«Еще столько предстоит сделать: покончить с вооруженным насилием, продолжить борьбу с изменением климата, расширить доступ к здравоохранению», – написала 84-летний сенатор-демократ от штата Калифорния в своем «Твиттере», которым она редко пользуется.

«Я иду ва-банк!» – добавила она.

Контроль над оружием – один из приоритетов Файнстан еще с тех пор, как она впервые была избрана в Сенат в 1992 году. Этот вопрос вновь стал предметом оживленных политических дискуссий после недавнего массового убийства в Лас-Вегасе. Файнстайн – один из восьми сенаторов старше восьмидесяти лет.

Она на три месяца старше республиканца Рика Грассли и на девять месяцев старше республиканца Оррина Хэтча.