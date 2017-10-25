Суд поддержал решение Трампа о прекращении выплат страховщикам

Администрация Дональда Трампа одержала важную победу – судья отказался блокировать решение президента о прекращении субсидирования медицинских страховых компаний, действующих в рамках программы Obamacare.

Федеральный судья Винс Чхабриа в Сан-Франциско вынес вердикт, что до тех пор, пока не окончен судебный процесс о законности этих субсидий, их нельзя возобновлять. Чхабриа также отметил, что «возможно предположить, что администрация Трампа имеет более сильные юридические аргументы».

В октябре Администрация США остановила выплаты субсидий, которые компенсировали страховщикам расходы на медобеспечение малоимущих пациентов. Это один из многих шагов, который Трамп предпринимает для того, чтобы уничтожить Obamacare.

После этого, власти 18 штатов и Федерального округа Колумбия потребовали приостановки выполнения решения президента, поскольку оно негативно повлияет на жизнь миллионов людей.

Речь идет о перечислении примерно 600 млн долларов в месяц.