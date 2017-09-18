ФРС не планирует повышать процентную ставку

Ожидается, что совет управляющих Федеральной резервной системы США не поднимет процентную ставку на этой неделе и начнет сокращение программы покупки облигаций, призванной стимулировать экономический рост.

Глава ФРС Джанет Йеллен планирует выступить перед прессой относительно этих решений после двухдневного совещания. Опросы экспертов в области экономики свидетельствуют, что не стоит ожидать от ФРС повышения процентной ставки.

Во время финансового кризиса 2008 года процентная ставка была сокращено почти до нуля, чтобы увеличить экономический рост и количество рабочих мест. На протяжении многих лет такой подход работал достаточно хорошо. Благодаря ему удалось снизить уровень безработицы до нынешнего уровня в 4,4 процента. По мере увеличения количества рабочих мест, медленно поднималась и процентная ставка.

Дополнительные усилия по стимулированию экономического роста заключались в покупке облигаций на триллионы долларов. Ожидается, что ФРС постепенно сократит эту программу в течение следующих нескольких лет.

Некоторые эксперты опасаются, что слишком быстрое сокращение усилий, направленных на стимулирование экономики, может привести к рецессии. Одновременно сверхнизкая процентная ставка или покупка на протяжении долгого времени могут спровоцировать резкий рост цен. Эта инфляция также может нанести ущерб экономике.