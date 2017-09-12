СМИ: ФБР расследует деятельность российского информагентства Sputnik

Федеральное бюро расследований допросило бывшего корреспондента российского информагентства Sputnik в рамках расследования, цель которого состоит в том, чтобы установить, действовало ли финансируемое российским правительством агентство как незарегистрированный орган пропаганды.

Об этом сообщает портал Yahoo News.

Согласно этому сообщению, расследование призвано установить, нарушало ли агентство Sputnik закон о регистрации иностранных агентов (Foreign Agents Registration Act, FARA).

В рамках расследования ФБР получило флеш-накопитель с тысячами электронных писем и документов сотрудников Sputnik, которые могут помочь установить, участвовало ли агентство в «кампании влияния», которую российское правительство вело во время подготовки к выборам 2016 года в США, отмечает Yahoo News.

В американской разведке убеждены, что Россия ведет эту кампанию до сих пор, сообщает Yahoo News.

«Они хотели узнать, откуда мне поступали инструкции и получал ли я указания из Москвы. Их интересовали примеры того, как меня подводили к освещению определенных тем», – рассказал Эндрю Файнберг, ранее работавший корреспондентом Sputnik при Белом доме.