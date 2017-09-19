CNN: ФБР прослушивало главу штаба Трампа до и после выборов

Федеральные следователи прослушивали бывшего руководителя предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта до и после выборов в соответствии с секретными судебными ордерами.

Об этом сообщила телекомпания CNN.

Ссылаясь на информированные источники, телекомпания сообщила, что наблюдение было экстраординарным шагом, поскольку касалось высокопоставленного сотрудника избирательного штаба, который оказался в центре расследования о российском вмешательстве на выборах.

Правительственная слежка продолжалась вплоть до начала этого года, включая период, когда, как было известно, Манафорт беседовал с президентом Дональдом Трампом, говорится в сообщении CNN.

Собранные данные включают информацию о контактах, которая вызвала у следователей обеспокоенность, что Манафорт призывал российскую сторону оказать содействие избирательной кампании, сообщила CNN, ссылаясь на три источника, знакомых с расследованием. Двое из этих источников, однако, предупредили, что полученные свидетельства не являются неоспоримыми.

Детали контактов Манафорта были предоставлены команде спецпрокурора Роберта Мюллера, который возглавляет расследование российского вмешательства в ход выборов, сообщила CNN.

Секретный ордер был выдан судом, работающим в рамках Закона о негласном наблюдении в целях внешней разведки, после того, как Манафорт стал объектом расследования ФБР в 2014 году. Расследование касалось работы, которую выполняли несколько вашингтонских консалтинговых компаний для бывшей правящей партии Украины, сообщили источники CNN.

Скрытое наблюдение было прервано в прошлом году из-за отсутствия улик, сообщила телекомпания. Позднее ФБР получило новый судебный ордер и возобновило наблюдение, которое продолжалось по меньшей мере до начала этого года.

Источники утверждают, что второй ордер был выдан в рамках усилий ФБР по расследованию связей предвыборного окружения Трампа и предполагаемыми агентами России, говорится в сообщении телекомпании.

Неясно, был ли сам Трамп объектом наблюдения, сообщила CNN.