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CNN: ФБР прослушивало главу штаба Трампа до и после выборов

Пол Манафорт

Собранные данные вызвали тревогу, что Пол Манафорт призывал представителей России оказать содействие кампании Трампа, сообщает CNN

Федеральные следователи прослушивали бывшего руководителя предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта до и после выборов в соответствии с секретными судебными ордерами.

Об этом сообщила телекомпания CNN.

Ссылаясь на информированные источники, телекомпания сообщила, что наблюдение было экстраординарным шагом, поскольку касалось высокопоставленного сотрудника избирательного штаба, который оказался в центре расследования о российском вмешательстве на выборах.

Правительственная слежка продолжалась вплоть до начала этого года, включая период, когда, как было известно, Манафорт беседовал с президентом Дональдом Трампом, говорится в сообщении CNN.

Собранные данные включают информацию о контактах, которая вызвала у следователей обеспокоенность, что Манафорт призывал российскую сторону оказать содействие избирательной кампании, сообщила CNN, ссылаясь на три источника, знакомых с расследованием. Двое из этих источников, однако, предупредили, что полученные свидетельства не являются неоспоримыми.

Детали контактов Манафорта были предоставлены команде спецпрокурора Роберта Мюллера, который возглавляет расследование российского вмешательства в ход выборов, сообщила CNN.

Секретный ордер был выдан судом, работающим в рамках Закона о негласном наблюдении в целях внешней разведки, после того, как Манафорт стал объектом расследования ФБР в 2014 году. Расследование касалось работы, которую выполняли несколько вашингтонских консалтинговых компаний для бывшей правящей партии Украины, сообщили источники CNN.

Скрытое наблюдение было прервано в прошлом году из-за отсутствия улик, сообщила телекомпания. Позднее ФБР получило новый судебный ордер и возобновило наблюдение, которое продолжалось по меньшей мере до начала этого года.

Источники утверждают, что второй ордер был выдан в рамках усилий ФБР по расследованию связей предвыборного окружения Трампа и предполагаемыми агентами России, говорится в сообщении телекомпании.

Неясно, был ли сам Трамп объектом наблюдения, сообщила CNN.

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