Агенты ФБР провели обыск в доме Пола Манафорта

Агенты ФБР провели обыск в доме в штате Вирджиния, принадлежащем бывшему руководителю избирательного штаба Дональда Трампа Полу Манафорту. Как сообщили источники телекомпании ABC в правоохранительных структурах США, ордер был выдан две недели назад в рамках продолжающего расследования о вмешательстве России в президентскую кампанию 2016 года.

Представитель Пола Манафорта подтвердил американским СМИ факт проведения обыска. «Агенты ФБР использовали ордер на обыск в одной из резиденций, принадлежащих господину Манафорту, - говорится в его заявлении. – Господин Манафорт постоянно сотрудничает с правоохранительными огранами и другими официальными структурами, и сделал это и в этом конкретном случае».

В июле этого года Пол Манафорт зарегистрировался в качестве «иностранного агента», официально проинформировав власти США о том, что он в прошлом работал в интересах правительства Украины. Он был вынужден оставить свою должность в избирательном штабе Трампа в августе прошлого года, после серии скандалов, связанных с его бизнес активностью в странах Европы и бывшего Советского Союза.

В начале недели стало известно, что Манафорт и старший сын президента США, Дональд Трамп-младший, согласились с требованием членов юридического комитета Сената, ведущими собственное расследование о российском вмешательстве, и начали передавать сенаторам документы, имеющие отношение к предвыборной кампании.

Так, например, 2 августа избирательный штаб действующего президента передал сенаторам более 20 000 страниц документов. Пол Манафорт, в свою очередь, предоставил около 400 страниц справок и отчетов, имеющих отношение к его деятельности в интересах правительств иностранных государств.