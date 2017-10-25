Скончался легендарный музыкант Фэтс Домино

Главный следователь округа Джефферсон в Луизиане Марк Боун подтвердил, что Фэтс Домино скончался в возрасте 89 лет ранним утром во вторник 24 октября.

Динамичный стиль игры на гитаре и фортепиано и проникновенная манера пения Домино привлекали ценителей музыки в течение пяти десятилетий. На протяжении своей карьеры Фэтс Домино продал более 110 миллионов экземпляров альбомов, а его исполнение композиций «Blueberry Hill» и «Ain't That a Shame» стали «золотым стандартом» американского рок-н-ролла.

Несмотря на международное признание, Фэтс Домино остался верен своим корням до самой смерти – даже после урагана «Катрина», уничтожившего его дом, коллекцию музыкальных инструментов и наград, – он не покинул Новый Орлеан.

Антуан Домино-младший родился в музыкальной семье 26 февраля 1928-го года в Новом Орлеане. Еще в юном возрасте он самостоятельно научился играть на фортепиано в нескольких стилях – от блюза и регтайма до буги-вуги – после того, как один из родственников оставил в доме семьи небольшое пианино. По словам музыканта, одними из его любимых исполнителей были «короли буги вуги» и джазмены Фэтл Уоллер и Альберт Аммонс.

В семье Домино было девять детей, и Антуан был вынужден бросить школу в 14 лет и поступить на работу на местную фабрику. По вечерам он играл и пел в местных клубах и барах. Когда Домино услышал представитель звукозаписывающей компании «Imperial», в ночном клубе Hideaway 23-летний музыкант зарабатывал всего три доллара в неделю.

Первой песней, которую Антуан Домино-младший записал в крошечной студии во Французском квартале Нового Орлеана после заключения контракта с «Imperial» стала композиция «The Fat Man».

«Меня зовут Фэтс – или Толстяк, – потому что я вешу под сто кило, – шутит в песне Домино. – Но я – любимчик женщин, поскольку знаю путь к девичьему сердцу».

Первый крупный успех Домино на главных радиостанциях США пришел в 1955-м году, когда он записал песню «Ain't it a Shame» – она заняла верхние позиции в популярных поп-чартах. Фэтс Домино наслаждался стабильным успехом в первой половине 1960-х годов. Среди его многочисленных достижений в развитии американской музыки – создание новых мостов между рок-н-роллом и другими жанрами, включая кантри и вестерн.

Как и многие другие музыканты, Фэтс Домино отошел в тень в 1960-х годах с появлением британских групп и ростом популярности психоделического рока. В интервью журналу «Ebony» он рассказал, что перестал записывать альбомы потому, что продюсеры требовали от него изменить стиль исполнения.

«Я отказался меняться, – пояснил он. – Я должен был остаться верен своему стилю, иначе я перестал бы быть самим собой».

В 1988-м году Фэтс Домино стал первым исполнителем рок-н-ролла, получившего награду – «Национальную медаль за вклад в искусство». Однако он так и не приехал на церемонию в Белый дом Билла Клинтона, сославшись на возраст и усталость.

Помимо редких концертов в Новом Орлеане, Фэтс Домино почти не появлялся на публике и не давал интервью.

Его версия композиции «Blueberry Hill» 1956-го года была выбрана для коллекции Библиотеки Конгресса как исторически значимая запись, достойная сохранения для будущих поколений. Поясняя свое решение, комиссия отметила, что Фэтс Домино настоял на записи этой песни, несмотря на сомнения продюсера: «Новоорлеанские корни очевидно прослушиваются в тронутой креольским стилем интерпретации, которая добавляет глубины и новых оттенков этому исполнению».

В интервью 2008-го года друг семьи Домино Дэвид Линд сказал: «Фэтс воплощает в себе все то хорошее, что есть в Новом Орлеане. Он – теплый человек, любящий веселье, душевный, творческий и одновременно скромный. Лучшего воплощения качеств, присущих новоорлеанцам, и не сыскать».