Что значит быть «иностранным агентом» в Соединенных Штатах

Регистрация в качестве «иностранного агента» в США проходит согласно положениям закона, более известного по аббревиатуре – FARA.

Все началось с попыток противостоять пропагандистской машине Адольфа Гитлера. Масштабы нацистской пропаганды в США, увеличение числа организаций, которые тайно финансировались Берлином, и похищения американских технологических секретов германскими шпионами привели к тому, что Конгресс решил вмешаться.

Предполагалось, что FARA упорядочит ситуацию с публикацией нацистской пропаганды в США. Право высказывать любую точку зрения защищено Конституцией, поэтому закон лишь предусматривал, что организация или физическое лицо, занимающая выполнением каких-либо заданий иностранного государства, должно официально сообщить об этом и пройти соответствующую регистрацию: сперва в Госдепартаменте, позже – в Министерстве юстиции.



Для обозначения таких организаций и физлиц в законе используется слово «агент», которое в английском языке – в отличие от русского – не имеет негативной коннотации.



Во время Второй мировой войны американские суды рассмотрели 23 дела, фигуранты которых обвинялись в нарушении FARA. В 1966 году закон был изменен. Конгресс принял решение, что кроме борьбы с пропагандой враждебных режимов, он должен регулировать деятельность иностранных лоббистов. Тогда из текста закона пропало слово «пропаганда», которое было заменено на «информационные материалы».

Министерство юстиции США разъясняет, что FARA необходим, чтобы правительство США и народ Соединенных Штатов были информированы об источниках информации (пропаганды) и личностях людей, пытающихся оказать влияние на общественное мнение, политику и законы США.

Под действие закона попадает любая структура, организованная согласно законам иностранного государства или имеющая основное место ведения бизнеса в иностранном государстве.

Закон также требует, чтобы информационные материалы иностранного агента содержали предупреждение, что они распространяются в интересах иностранного заказчика. Закон распространяется на информационные службы только в том случае, когда их редакционная политика управляется иностранным правительством.

Именно поэтому в США работают без регистрации британская «Би-Би-Си» и германская «Дойче Велле», поскольку эти государственные медиа независимы от властей своих государств.

«RT имеет только один общий признак с западными вещателями, такими как Би-Би-Си и «Голос Америки» – государственное финансирование. Последние управляются прозрачными структурами, что гарантирует редакционную независимость, ответственность и качество. (…) RT не имеет никакого отношения к базовым ценностям журналистики, таким как объективность и поиск правды», – констатирует эксперт из вашингтонского Института Брукингса Джеймс Кирчик.

Согласно оценке разведсообщества США, RT и «Спутник» – составные части «государственной российской пропагандистской машины», и поэтому они попадают под действие FARA.

В рамках этого закона в свое время регистрировались представительства главных советских СМИ – агентства ТАСС, газет «Правда» и «Известия». А когда в 2010 году ФБР раскрыло сеть российских шпионов, среди которых была небезызвестная Анна Чапман, им также было инкриминировано нарушение закона FARA: поскольку они тайно выполняли приказы Москвы.

Согласно последнему отчету Министерства юстиции США, по состоянию на начало 2017 года в качестве иностранных агентов зарегистрированы китайская газета China Daily, японский телевещатель NHK Cosmomedia и южнокорейская KBS.

Регистрация в рамках FARA не мешает иностранным медиакомпаниям вести бизнес на территории США и не предполагает никаких требований к распространяемой информации. Закон предусматривает лишь выполнение ряда условий: информирование об источниках финансирования (раз в квартал), ежегодное предоставление распространенных информационных материалов (например – сетки вещания со списком программ) и сообщение о том, что это средство массовой информации действует в интересах того или иного правительства – для этого достаточно разместить одно предложение соответствующего содержания на официальном сайте.

В России в 2013 году был принят собственный закон об иностранных агентах, под действие которого попали многие правозащитные организации. При этом российское руководство традиционно использовало FARA – кстати, неверно описывая его суть – в качестве оправдания своей атаки на права человека.