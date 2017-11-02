АP: Хакеры из Fancy Bear искали мишени в США, Украине и России

Амбиции хакеров, вмешавшихся в президентские выборы в США, простирались далеко за рамки кампании Хиллари Клинтон.

Они пытались взломать электронную переписку украинских официальных лиц, российских оппозиционных деятелей, американских военных подрядчиков и тысяч других людей в интересах Кремля.

Это следует из нового списка кибермишеней, полученного Associated Press.

Список является самым подробным на сегодняшний день свидетельством тесной координации действий между хакерами и российскими властями.

Он рассказывает об операции, которая длилась несколько лет и включала попытки взломать почту 4700 пользователей Gmail во всем мире – от представителя папы римского в Киеве до участников панк-группы Pussy Riot в Москве.

«В этот список включены люди, которых вы хотели бы атаковать для продвижения российских интересов», – говорит Кир Джайлз, директор Центра по изучению конфликтов в английском Кембридже и один из пяти внешних экспертов, оценивших исследование Associated Press.

По его словам, эти данные являются «главным перечнем лиц, за которыми Россия хотела бы шпионить, ставить в неловкое положение, дискредитировать или заставить замолчать».

Выводы Associated Press основаны на базе данных из 19 тысяч вредоносных ссылок, собранных компанией Secureworks, работающей в сфере кибербезопасности, и интервью с более 100 лицами, оказавшихся под прицелом хакеров.

В США хакерская группировка Fancy Bear пыталась вскрыть по меньшей мере 573 почтовых ящика, принадлежащих людям из высших эшелонов Госдепартамента и силовых ведомств: тогдашнего госсекретаря Джона Керри, бывшего госсекретаря Колина Пауэлла, тогдашнего командующего силами НАТО генерала ВВС США Филипа Бридлава и одного из его предшественников генерала Армии США Уизли Кларка.

В списке делается особый упор на сотрудников военных подрядчиков, таких как Boeing, Raytheon и Lockheed Martin, а также известных наблюдателей по России.

Отдельное внимание уделено демократам. Под прицел попали более 130 партийных аппаратчиков, сотрудников предвыборных штабов и сторонников, включая главу ее предвыборного штаба Джона Подесту и других людей из ближайшего окружения Клинтон.

Вскоре Пауэлл, Бридлав и более десятка других деятелей Демократической партии, не считая Подесты, обнаружили, что их частная переписка выложена в Интернет.

Associated Press установило, что все они стали жертвами группировки Fancy Bear, и в большинстве случаев атаки происходили за три-семь месяцев до утечек.

«Они получили переписку за два года», – заявил недавно Пауэлл Associated Press.

Он отметил, что не может с уверенностью сказать, кто несет ответственность за взлом его почты, но сказал: «Я всегда подозревал, что это как-то связано с Россией».

В Украине, которая ведет войну с поддерживаемыми Россией сепаратистами, Fancy Bear попыталась взломать по меньшей мере 545 аккаунтов, включая аккаунты президента Петра Порошенко и его сына Алексея, нескольких действующих и бывших министров, включая главу МВД Арсена Авакова и порядка двух десятков нынешних и бывших законодателей.

В России Fancy Bear сфокусировалась на противниках правительства и десятках журналистов.

Среди них был бывший нефтяной магнат Михаил Ходорковский, который стал противником Кремля, провел десять лет в тюрьме и теперь живет в изгнании, а также участница группы Pussy Riot Мария Алехина.

В этом же списке оказались более 100 представителей гражданского общества, включая борца с коррупцией Алексея Навального и его заместителей.